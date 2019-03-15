Безработный, получил возврат налога больше 175 евро? В этот месяц тебе пособия не положено!

В такую ситуацию попал читатель, обратившийся в редакцию. ”На Бирже труда меня спросили, получил ли я уже деньги по налоговой декларации”, — поделился он.

Читатель интересуется: почему это имеет значение? Ответом ему было объяснение ситуации, приведенное выше.

По словам пресс-секретаря Кассы по безработице Лаури Кооля, это — ежегодная проблема. ”Это — приостановка выплаты пособия на 30 дней, но без пособия человек не останется, поскольку именно на столько дней продлевается первичное постановление о выплате безработному”, — пояснил он.

Выплату же приостановят, если у безработного возникнет единоразовый доход, превышающий в 31 раз дневной размер пособия безработному. Сейчас это — 175,15 евро.

”Коротко: человек в любом случае получит предусмотренное ему пособий, но не в тот же самый месяц, когда получит переплаченный им налог. Таким образом удлинняется и период подоженных ему выплат. Конечно, люди считают, что получат и налог, и пособие, но поскольку налоговый возврат — это доход, то по закону в этот месяц пособия не предусмотрено”, — пояснил Кооль.