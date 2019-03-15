15.03.2019, 13:16

Безработный, получил возврат налога больше 175 евро? В этот месяц тебе пособия не положено!

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поясняет Касса по безработице
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фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Человек, числящийся безработным и получающий от государства переплаченный подоходный налог, в этот месяц не получит от государства пособия по безработице в случае, если сумма возврата налога превысит 175 евро. В таком случае данный возврат зачтется как доход.

В такую ситуацию попал читатель, обратившийся в редакцию. ”На Бирже труда меня спросили, получил ли я уже деньги по налоговой декларации”, — поделился он.

Читатель интересуется: почему это имеет значение? Ответом ему было объяснение ситуации, приведенное выше.

По словам пресс-секретаря Кассы по безработице Лаури Кооля, это — ежегодная проблема. ”Это — приостановка выплаты пособия на 30 дней, но без пособия человек не останется, поскольку именно на столько дней продлевается первичное постановление о выплате безработному”, — пояснил он.

Выплату же приостановят, если у безработного возникнет единоразовый доход, превышающий в 31 раз дневной размер пособия безработному. Сейчас это — 175,15 евро.

”Коротко: человек в любом случае получит предусмотренное ему пособий, но не в тот же самый месяц, когда получит переплаченный им налог. Таким образом удлинняется и период подоженных ему выплат. Конечно, люди считают, что получат и налог, и пособие, но поскольку налоговый возврат — это доход, то по закону в этот месяц пособия не предусмотрено”, — пояснил Кооль.

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