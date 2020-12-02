02.12.2020, 21:10

Безработица в Эстонии, Латвии и Литве: где хуже всего и как государства помогают людям?


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Безработица в Эстонии, Латвии и Литве: где хуже всего и как государства помогают людям?
Foto: Argo Ingver

Из-за пандемии коронавируса многие люди остались без работы и вынуждены регистрироваться в службах занятости. Какая ситуация с безработицей в Эстонии, Латвии, Литве и Украине? Как государства помогают безработным? Исследование аналитиков эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces.

Эстония: тренинги и 6000 евро на бизнес

В октябре безработица в Эстонии составляла 7.7% от всего трудоспособного населения, но в октябре приступили к работе или открыли свой бизнес 4 160 эстонцев. Государство в свою очередь помогает безработным не только различными тренингами, но и финансовой поддержкой. Об этом рассказал председатель правления эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец.

"Программа занятости от государства предлагает различные тренинги и консультации коучей. Государство покрывает затраты на обучение людей. И очень хорошо, что большой упор делают именно обучению, которое связано со сферой информационных технологий", — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — "С 2021 года в Эстонии также будет увеличена помощь для открытия собственного бизнеса. Она будет составлять 6000 евро. Это маленький вклад, но очень действенный. Надеюсь, что скоро мы сможем вернуться к показателям 2019 года, когда безработными были всего лишь 4,4% работоспособного населения Эстонии".

Латвия: пособия и общественные работы

Если в июне этого года уровень безработицы в Латвии составлял 10.1%, то октябрь закончился со значением в 7.4%.

Аналитики из компании RIA.com Marketplaces OÜ уверены, что данные по безработице в Латвии за четвертый квартал вновь вырастут. А все дело во второй волне пандемии, которая накрыла страну. С 9 ноября, когда в стране ввели чрезвычайное положение, многие предприниматели были вынуждены вновь свернуть деятельность своих компаний и временно закрыться. Из-за этого безработные, которые были устроены незадолго до второго ЧС, уже не смогут вновь получать пособия от государства.

В свою очередь в Государственном агентстве занятости говорят о том, что безработные без права на пособие могут участвовать в оплачиваемых общественных работах.

Также 10 ноября правительство приняло решение выплачивать пособия предпринимателям и работникам. Это пособие будет покрывать 70% от зарплаты тех, кто остался без работы. Также государство будет выдавать субсидию на зарплаты работающих людей, она будет составлять 500 евро на человека.

Стоит сказать и о том, что Евросоюз, в рамках программы поддержки занятости SURE,

предоставил Латвии несколько дней назад кредит в размере 120 млн евро, для сохранения рабочих мест.

Литва: выплаты есть, но…

В июне 2020 года по данным Биржи труда безработица в Литве составляла 6.3%,но уровень безработицы растет дальше и составляет уже 14.1%.

Государство поддерживает безработное население. Выплаты для безработных фактически соответствуют уровню минимальной зарплаты. Но ситуация парадоксальная. В Литовской конфедерации промышленников говорят о том, что у них не хватает 16 тысяч работников, но никто не идет работать. В строительной сфере из-за уехавших украинцев и белорусов тоже не хватает около 2500 людей. То есть рабочие места есть, но литовцы не идут работать, потому что получают социальные выплаты. А некоторые идут на хитрость: работают нелегально и получают пособие по безработице.

В Службе занятости подтверждают, что на данный момент есть почти 40 тысяч вакансий, но люди всё равно не идут работать. Поэтому с 1 января 2021 года в Литве будет отменено дополнительное пособие, которое составляет 200 евро.

Стоит отметить, что Евросоюз выделил недавно Литве на поддержание занятости 300 млн евро.

Украина: пособие и карантин выходного дня

На конец октября, по данным Государственной службы статистики Украины, в стране зарегистрировано чуть более 400 тысяч безработных, или 9.9% от работоспособного населения.

Что касается пособий от государства, так оно составляет 3.7 тыс. гривен (109 евро).

С начала пандемии в Украине закрылось 700 тысяч предприятий. И недавно правительство ввело так званный карантин выходного дня. На выходных ресторанам запрещено принимать гостей, но можно работать на вынос. Также закрыты торговые центры и другие развлекательные заведения. Правительство Украины обещает выплачивать предприятиям компенсации в связи с простоем. А еще в начале ноября 2020 года Верховная Рада проголосовала за законопроект, в котором говорится о едино разовой выплате безработным при открытии своего бизнеса.

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