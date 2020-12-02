Безработица в Эстонии, Латвии и Литве: где хуже всего и как государства помогают людям?

Эстония: тренинги и 6000 евро на бизнес

В октябре безработица в Эстонии составляла 7.7% от всего трудоспособного населения, но в октябре приступили к работе или открыли свой бизнес 4 160 эстонцев. Государство в свою очередь помогает безработным не только различными тренингами, но и финансовой поддержкой. Об этом рассказал председатель правления эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец.

"Программа занятости от государства предлагает различные тренинги и консультации коучей. Государство покрывает затраты на обучение людей. И очень хорошо, что большой упор делают именно обучению, которое связано со сферой информационных технологий", — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — "С 2021 года в Эстонии также будет увеличена помощь для открытия собственного бизнеса. Она будет составлять 6000 евро. Это маленький вклад, но очень действенный. Надеюсь, что скоро мы сможем вернуться к показателям 2019 года, когда безработными были всего лишь 4,4% работоспособного населения Эстонии".

Латвия: пособия и общественные работы

Если в июне этого года уровень безработицы в Латвии составлял 10.1%, то октябрь закончился со значением в 7.4%.

Аналитики из компании RIA.com Marketplaces OÜ уверены, что данные по безработице в Латвии за четвертый квартал вновь вырастут. А все дело во второй волне пандемии, которая накрыла страну. С 9 ноября, когда в стране ввели чрезвычайное положение, многие предприниматели были вынуждены вновь свернуть деятельность своих компаний и временно закрыться. Из-за этого безработные, которые были устроены незадолго до второго ЧС, уже не смогут вновь получать пособия от государства.

В свою очередь в Государственном агентстве занятости говорят о том, что безработные без права на пособие могут участвовать в оплачиваемых общественных работах.

Также 10 ноября правительство приняло решение выплачивать пособия предпринимателям и работникам. Это пособие будет покрывать 70% от зарплаты тех, кто остался без работы. Также государство будет выдавать субсидию на зарплаты работающих людей, она будет составлять 500 евро на человека.