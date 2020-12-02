Безработица в Эстонии, Латвии и Литве: где хуже всего и как государства помогают людям?

Стоит сказать и о том, что Евросоюз, в рамках программы поддержки занятости SURE,
предоставил Латвии несколько дней назад кредит в размере 120 млн евро, для сохранения рабочих мест.
Литва: выплаты есть, но…
В июне 2020 года по данным Биржи труда безработица в Литве составляла 6.3%,но уровень безработицы растет дальше и составляет уже 14.1%.
Государство поддерживает безработное население. Выплаты для безработных фактически соответствуют уровню минимальной зарплаты. Но ситуация парадоксальная. В Литовской конфедерации промышленников говорят о том, что у них не хватает 16 тысяч работников, но никто не идет работать. В строительной сфере из-за уехавших украинцев и белорусов тоже не хватает около 2500 людей. То есть рабочие места есть, но литовцы не идут работать, потому что получают социальные выплаты. А некоторые идут на хитрость: работают нелегально и получают пособие по безработице.
В Службе занятости подтверждают, что на данный момент есть почти 40 тысяч вакансий, но люди всё равно не идут работать. Поэтому с 1 января 2021 года в Литве будет отменено дополнительное пособие, которое составляет 200 евро.
Стоит отметить, что Евросоюз выделил недавно Литве на поддержание занятости 300 млн евро.
Украина: пособие и карантин выходного дня
На конец октября, по данным Государственной службы статистики Украины, в стране зарегистрировано чуть более 400 тысяч безработных, или 9.9% от работоспособного населения.
Что касается пособий от государства, так оно составляет 3.7 тыс. гривен (109 евро).
С начала пандемии в Украине закрылось 700 тысяч предприятий. И недавно правительство ввело так званный карантин выходного дня. На выходных ресторанам запрещено принимать гостей, но можно работать на вынос. Также закрыты торговые центры и другие развлекательные заведения. Правительство Украины обещает выплачивать предприятиям компенсации в связи с простоем. А еще в начале ноября 2020 года Верховная Рада проголосовала за законопроект, в котором говорится о едино разовой выплате безработным при открытии своего бизнеса.
Насколько богатым был Марадона при жизни
Молниеносная реакция Медведева на скандальное видео с Дзюбой
«У него украли почти все»: Диего Марадона умер в бедности
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР