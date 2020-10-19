19.10.2020, 11:36

Безработица среди молодежи быстро растет. Минсоцдел начинает информационную кампанию


EST
Eesti Töötukassa
Eesti TöötukassaIlmar Saabas

По данным Департамента статистики уровень безработицы среди молодёжи в возрасте 16–26 лет во втором квартале вырос на 11,7% по сравнению с 5,7% в первом квартале. В самом уязвимом положении не только те юноши и девушки, кто только выходят на рынок труда, но также и те, кто, например, потерял работу ввиду недостаточного образования или опыта работы.

”Во время вызванного коронавирусом кризиса быстрее всего выросла безработица среди молодёжи, поэтому в нынешней ситуации следует обращать особое внимание именно на молодёжь. Молодёжь зачастую имеет мало трудового опыта, их первое место работы нередко связано с секторами обслуживания и размещения, т. е. сферами, которые сейчас пострадали больше всего. Именно по этой причине мы хотим предложить молодёжи поддержку, чтобы помочь вернуться к учёбе или найти работу”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк, добавив, что для помощи молодёжи Министерство социальных дел начало шестой мониторинг опорной системы молодёжной гарантии, чтобы привлечь ещё больше местных самоуправлений к оказанию поддержки молодёжи.

Читайте также:

Советник отдела трудовой занятости Министерства социальных дел Келли Илиссон добавила, что хотя министерство социальных дел в сотрудничестве с местными самоуправлениями уже два года через опорную систему молодёжной гарантии предлагают поддержку молодёжи в возрасте 16-26 лет, которые не учатся и не работают, для их возвращения к получению образованию или выхода на рынок труда, значительная роль в этом процессе у самих юношей и девушек, у которых должно быть желание улучшить свою жизнь. ”Государство приняло меры для поддержки молодёжи, но в конечном итоге именно сам молодой человек, столкнувшийся с трудностями, должен хотеть получить помощь и руководство. Роль опорной системы — сделать так, чтобы он задумался и начал действовать сам, а также показать, что вместе можно найти решение и выход”, — отметила Илиссон. По состоянию на настоящий момент помощь в рамках программы получили свыше 1000 человек.

Количество желающих получить помощь выросло на 40%

По состоянию на сегодня к опорной системе молодёжной гарантии присоединились 46 местных самоуправлений из 79. ”Чем больше местных самоуправлений присоединится к опорной системе, тем большему количеству юношей и девушек мы сможем предложить свою помощь. Нестабильная экономическая ситуация и неуверенность в завтрашнем дне стимулирует молодёжь к тому, чтобы чаще принимать помощь. Это подтверждается на примере Таллинна — процент ответов на разосланные предложения помощи увеличился примерно на 40% по сравнению с прошлым периодом. Это показывает, что молодёжь заинтересована в помощи и хочет изменить своё нынешнее положение”, — отметила Келли Илиссон.

Зачастую юноши и девушки не знают, что для их проблем есть решение, и что есть некто, кто может оказать им в этом поддержку. ”Таким человеком является кейс-менеджер местного самоуправления, который связывается с юношей/девушкой по электронной почте или через текстовое сообщение. Затем нужно только согласиться принять помощь, и уже совместно с кейс-менеджером будут выяснены важные цели для юноши/девушки, а также будет составлен план достижения данных целей”, — сказала Илиссон, добавив, что кейс-менеджер оказывает поддержку юноше/девушке до достижения целей, в течение этого процесса совместно оцениваются результаты и при необходимости оказывается поддержка на всех этапах действий.

Примеры того, в каких аспектах молодёжь получает помощь:

- Выяснение своих целей
- Помощь в ориентировании в законодательстве и подаче ходатайств о социальных пособиях
- Выбор специальности
- Поиск подходящей помощи при различных проблемах c психическим здоровьем
- Прохождение заново выпускных экзаменов
- Оформление документов, необходимых для подачи заявки на замещение вакантной должности
- Обращение в Кассу по безработице
- Подготовка к собеседованию при трудоустройстве

Перечень самоуправлений, участвующих в опорной системе молодёжной гарантии, вы найдёте на портале ”Tööelu”. Кроме того, соответствующие контакты опубликованы на сайте местного самоуправления.

Читайте также: