Безработица среди молодежи быстро растет. Минсоцдел начинает информационную кампанию

”Во время вызванного коронавирусом кризиса быстрее всего выросла безработица среди молодёжи, поэтому в нынешней ситуации следует обращать особое внимание именно на молодёжь. Молодёжь зачастую имеет мало трудового опыта, их первое место работы нередко связано с секторами обслуживания и размещения, т. е. сферами, которые сейчас пострадали больше всего. Именно по этой причине мы хотим предложить молодёжи поддержку, чтобы помочь вернуться к учёбе или найти работу”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк, добавив, что для помощи молодёжи Министерство социальных дел начало шестой мониторинг опорной системы молодёжной гарантии, чтобы привлечь ещё больше местных самоуправлений к оказанию поддержки молодёжи.

Советник отдела трудовой занятости Министерства социальных дел Келли Илиссон добавила, что хотя министерство социальных дел в сотрудничестве с местными самоуправлениями уже два года через опорную систему молодёжной гарантии предлагают поддержку молодёжи в возрасте 16-26 лет, которые не учатся и не работают, для их возвращения к получению образованию или выхода на рынок труда, значительная роль в этом процессе у самих юношей и девушек, у которых должно быть желание улучшить свою жизнь. ”Государство приняло меры для поддержки молодёжи, но в конечном итоге именно сам молодой человек, столкнувшийся с трудностями, должен хотеть получить помощь и руководство. Роль опорной системы — сделать так, чтобы он задумался и начал действовать сам, а также показать, что вместе можно найти решение и выход”, — отметила Илиссон. По состоянию на настоящий момент помощь в рамках программы получили свыше 1000 человек.

Количество желающих получить помощь выросло на 40%

По состоянию на сегодня к опорной системе молодёжной гарантии присоединились 46 местных самоуправлений из 79. ”Чем больше местных самоуправлений присоединится к опорной системе, тем большему количеству юношей и девушек мы сможем предложить свою помощь. Нестабильная экономическая ситуация и неуверенность в завтрашнем дне стимулирует молодёжь к тому, чтобы чаще принимать помощь. Это подтверждается на примере Таллинна — процент ответов на разосланные предложения помощи увеличился примерно на 40% по сравнению с прошлым периодом. Это показывает, что молодёжь заинтересована в помощи и хочет изменить своё нынешнее положение”, — отметила Келли Илиссон.