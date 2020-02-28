28.02.2020, 20:10

Безотходное производство: в Эстонии начат выпуск можжевелового пива


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Безотходное производство: в Эстонии начат выпуск можжевелового пива
Liviko

Отечественный производитель алкогольной продукции AS Liviko начал производство можжевелового пива Re-crafted Crafter's Junibeer. Можжевеловое пиво производится по принципу безотходной технологии, то есть из настоящих ягод можжевельника, использованных ранее для производства джина.

”Если раньше ягоды можжевельника, из которых изготавливали джин, отправлялись на переработку в качестве отходов, то сейчас мы повторно используем ценное сырье, ферментируя содержащийся в ягодах органический сахар до алкоголя. При первом использовании ягод можжевельника получается джин, во втором случае — пиво или безалкогольный напиток из можжевельника”, — рассказала архитектор напитков Liviko Ханна Каур.

Название Junibeer образовано от английского названия ягод можжевельника juniper berry, что отсылает к имбирному пиву (ginger beer). Junibeer — это и название как нового напитка, так и категории напитков, созданной во всем мире благодаря запуску Re-crafted Crafter's.

”Мы пришли к идее перерабатываемого сырья в Liviko благодаря тщательному лабораторному анализу ягод можжевельника, известных также как лекарственное растение — основного ингредиента джина Crafter's. Технологи и химики Liviko проанализировали экстракт ягод можжевельника после перегонки, стабильное качество и богатая и сладкая палитра которых привели к идее повторного использования этих ягод. Так в прошлом году родились безалкогольные прохладительные напитки, и теперь мы начинаем выпускать пиво из ягод можжевельника”, — рассказала архитектор напитков Liviko Ханна Каур.

Из используемых при производстве джина ягод можжевельника производятся два совершенно новых напитка: прохладительный безалкогольный напиток Re-crafted Crafter's Junibeer и можжевеловое пиво крепостью 3,2%.

Инновационный в мире метод повторного использования отходов производства джина был разработан в Liviko. До сих пор в мире не было продукта с таким же вкусовым профилем или способом производства, это инновация напитков Liviko. Чтобы свести к минимуму экологический след продукта, было решено выделить только те вкусы, которые появились в процессе перегонки джина.

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