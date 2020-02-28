Безотходное производство: в Эстонии начат выпуск можжевелового пива

”Если раньше ягоды можжевельника, из которых изготавливали джин, отправлялись на переработку в качестве отходов, то сейчас мы повторно используем ценное сырье, ферментируя содержащийся в ягодах органический сахар до алкоголя. При первом использовании ягод можжевельника получается джин, во втором случае — пиво или безалкогольный напиток из можжевельника”, — рассказала архитектор напитков Liviko Ханна Каур.

Название Junibeer образовано от английского названия ягод можжевельника juniper berry, что отсылает к имбирному пиву (ginger beer). Junibeer — это и название как нового напитка, так и категории напитков, созданной во всем мире благодаря запуску Re-crafted Crafter's.

”Мы пришли к идее перерабатываемого сырья в Liviko благодаря тщательному лабораторному анализу ягод можжевельника, известных также как лекарственное растение — основного ингредиента джина Crafter's. Технологи и химики Liviko проанализировали экстракт ягод можжевельника после перегонки, стабильное качество и богатая и сладкая палитра которых привели к идее повторного использования этих ягод. Так в прошлом году родились безалкогольные прохладительные напитки, и теперь мы начинаем выпускать пиво из ягод можжевельника”, — рассказала архитектор напитков Liviko Ханна Каур.

Из используемых при производстве джина ягод можжевельника производятся два совершенно новых напитка: прохладительный безалкогольный напиток Re-crafted Crafter's Junibeer и можжевеловое пиво крепостью 3,2%.