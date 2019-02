Безотходное использование ячменя обеспечило продукту Altia зеленую маркировку

”На винокуренном заводе Koskenkorva создано безотходное производство при использовании ячменя, и в конце 2018 года на конкурсе Drinks Business Green Awards компания Altia получила титул ”Green Company of the Year” (”Зеленая компания года”). Помимо того, что производимый спирт соответствует наиболее строгим требованиям в отношении качества, используемый в продукции концерна Altia спирт поступает с известного своей экологичностью завода Koskenkorva. Получив награду, Altia решила добавить на водку Koskenkorva Vodka зеленую маркировку”, — сказал член правления Altia Eesti AS Имре Авало.

Ежегодно на заводе Koskenkorva используют 200 000 тонн ячменя, причем здесь ничто не выбрасывают. Примерно четверть ячменя используется для производства спирта, треть идет на корм скоту, а 36% используют в производстве крахмала, например, на упаковочном производстве. Ячменную мякину применяют в качестве биотоплива на силовой станции Altia, произведенный на которой пар используется для дистилляции, а образовавшаяся при производстве энергии зола становится удобрением.