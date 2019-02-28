Безотходное использование ячменя обеспечило продукту Altia зеленую маркировку

С марта 2019 года Koskenkorva Vodka — один из главных продуктов ведущего в Северных странах производителя алкогольных напитков Altia — будет носить зеленую маркировку, поскольку на винокуренном заводе Koskenkorva хорошо организована экономика замкнутого цикла.
”На винокуренном заводе Koskenkorva создано безотходное производство при использовании ячменя, и в конце 2018 года на конкурсе Drinks Business Green Awards компания Altia получила титул ”Green Company of the Year” (”Зеленая компания года”). Помимо того, что производимый спирт соответствует наиболее строгим требованиям в отношении качества, используемый в продукции концерна Altia спирт поступает с известного своей экологичностью завода Koskenkorva. Получив награду, Altia решила добавить на водку Koskenkorva Vodka зеленую маркировку”, — сказал член правления Altia Eesti AS Имре Авало.
Ежегодно на заводе Koskenkorva используют 200 000 тонн ячменя, причем здесь ничто не выбрасывают. Примерно четверть ячменя используется для производства спирта, треть идет на корм скоту, а 36% используют в производстве крахмала, например, на упаковочном производстве. Ячменную мякину применяют в качестве биотоплива на силовой станции Altia, произведенный на которой пар используется для дистилляции, а образовавшаяся при производстве энергии зола становится удобрением.
Благодаря использованию возобновляемой энергии объем выбросов СО2 на винокуренном заводе Koskenkorva сократился вдвое. Кроме того, предприятие уделяет большое внимание защите Балтийского моря и других водоемов, пропагандируя экологичное сельское хозяйство.
Наряду с финским ячменем вторым основным компонентом водки Koskenkorva Vodka является чистая вода. На разливочном заводе Altia в Раямяки используют чистую нефильтрованную грунтовую воду, которая соответствует всем требованиям без какой-либо химической или механической обработки. Земля, на которой расположены скважины, принадлежит Altia, и для защиты грунтовых вод на этих территориях ограничена строительная деятельность и создаются природоохранные зоны.