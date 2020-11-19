Безопасный интернет − будто ремень безопасности в интернет-трафике

Дигитализация, или внедрение различных интеллектуальных цифровых решений, является одним из ключевых факторов развития бизнеса в нашем технологически ориентированном мире. Мы действуем и работаем онлайн больше, чем когда-либо. Особенно в этом году, когда большая часть прежде физического мира в силу обстоятельств также перешла в интернет. Руководитель группы дата-центров и решений безопасности Telia Eesti Маргус Данил пишет о том, как обеспечить безопасность вашего предприятия во все более оцифрованном мире.

В современной дорожной культуре ремень безопасности стал нашим неотъемлемым спутником. Заводя утром машину или садясь в такси, вы автоматически пристегиваетесь. Хотя ремень не устраняет все риски дорожного движения, он автоматически увеличивает вероятность безопасного переезда из пункта А в пункт Б. Новое решение безопасности Telia, услуга «Безопасный интернет», похоже на ремень безопасности в интернет-трафике – сетевой трафик возможен и без него, но постоянное предотвращение киберугроз обеспечивает бесперебойную работу в ближайшие дни и недели.

Количество кибератак растет



Чем больше инновационных цифровых решений предлагается предприятиям, тем больше появляется тех, кто пытается вмешиваться в повседневную работу организаций в надежде на легкий заработок. Угроз в кибермире действительно хватает, за последний год количество различных кибератак увеличилось почти на 90 %.

Парадоксально, но, например, переход по сомнительной ссылке занимает всего долю секунды, а на устранение последствий и восстановление работо-способности предприятия потребуется гораздо больше времени. Это не просто вопрос цифровой компетентности сотрудников или общего незнания возможных опасностей, потому что, к сожалению, людям свойственно совершать ошибки, а предвидеть все опасности невозможно.

Как работает безопасный интернет?



Безопасный интернет – это инновационное и простое сетевое решение безопасности, которое помогает отражать наиболее распространенные угрозы, такие как небезопасные веб-сайты, известные вредоносные программы, вирусы и кибератаки. Обеспечивающие защиту охранные устройства установлены в узлах сети Telia. Это означает, что сетевой трафик Безопасного интернета проходит через фильтр безопасности, установленный в основной сети. Таким образом, опасности можно устранять еще до того, как они достигнут места, где клиент пользуется интернетом. Следовательно, для создания базовой безопасности Вам не придется приобретать дополнительное охранное оборудование или устанавливать дополнительное программное обеспечение. Пользователю Безопасного интернета не нужно беспокоиться об обновлении программного обеспечения, потому что это также происходит автоматически. Исходя из потребностей предприятия, Telia предлагает подключения Безопасного интернета со скоростью начиная с 40 Мбит/с. Благодаря новой услуге клиенты Telia получают не только более безопасное, но и гораздо более быстрое подключение к интернету.







Посмотрет, как работает безопасный интернет

Фильтр безопасности автоматически обеспечивает базовую безопасность для всех устройств, подключенных к сети Безопасного интернета предприятия через кабель или Wi-Fi, таких как компьютеры, производственное оборудование, мобильные телефоны, принтеры, кофейные аппараты, а также любые другие машины с подключением к интернету.



Исходя из потребностей предприятия, Telia предлагает подключения Безопасного интернета со скоростью начиная с 40 Мбит/с. Благодаря новой услуге клиенты Telia получают не только более безопасное, но и гораздо более быстрое подключение к интернету.

