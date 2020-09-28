Без государственной помощи Nordica ждет банкротство

По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, на сегодня ясно, что без государственной помощи Nordica станет неплатежеспособной. ”На настоящий момент количество авиаперевозок сократилось на 88 % по сравнению с прошлым годом. Средняя заполняемость самолетов различных авиакомпаний на рейсах, связанных с Эстонией — 34%. Это далеко не прибыльно, и учитывая, что впереди зима, — ситуация складывается плачевная”, — сказал Сестер.

Сестер добавил, что в августе был составлен новый бизнес-план, применение которого зависит от того, покроет ли государство ущерб от COVID-19. Европейская комиссия одобрила этот план, и в ближайшее время Nordica получит первые 30 миллионов евро, 22 из которых будут учтены как взнос в акционерный капитал, а 8 — как заем. ”Скорее всего, компания была бы прибыльной, если бы не коронавирус. Я как руководитель комиссии поддерживаю идею о том, что государство должно участвовать в предпринимательстве только в ситуациях рыночного застоя. Решение о продолжении финансирования принадлежащего государству предприятия должно исходить из стратегической необходимости в своей авиакомпании, которая будет осуществлять прямые перелеты, — сказал Сестер.

"Мы также выступаем за продолжение консолидации трех государственных авиакомпаний после окончания кризиса, упрощение структуры управления и создание концерна”, — добавил Сестер.

Заместитель председателя комиссии по экономике Кристен Михал сказал, что в результате кризиса пострадали туризм и авиаперевозки по всему миру. ”Хотя последствия кризиса очень серьезны, Эстонии нужно сообщение с миром, нужна компания, которая будет поддерживать это сообщение. Nordica ничем не отличается от AirBaltic или Lufthansa — в трудные времена государства поддерживают сохранение сообщения, также поступает и Эстония”, — отметил он.

Михал сказал, что считает проблемными принятые в начале кризиса решения об ограничении прямых перелетов и транспортировки товаров. ”Если риск связан с определенным регионом, то ограничение должно быть локальным и временным. Но полный запрет, сходу установленный министром экономики, вредит экономической ситуации населения. Кроме того, ученые, которые консультируют правительство, отмечают, что перелеты с пересадкой более рискованны, чем прямые перелеты. Нужно пересмотреть эти ограничения”, — сказал Михал.