Беспроводное устройство вызвало помехи в мобильной связи Elisa

Специалисты департамента отправились на место с измерительной техникой и обнаружили сигнал, который являлся причиной помехи. Причиной помех стали беспроводные видеокамеры, установленные на кабине грузового тягача, которые помогали водителю маневрировать. По предписанию Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, местная фирма по ремонту автомобилей сняла с тягача аккумуляторные клеммы, после чего камеры выключились и помеха была устранена. Владельца тягача также оповестили о том, что такие видеокамеры не соответствуют требованиям, и их нельзя использовать в Эстонии.

Также Департамент защиты прав потребителей и технического надзора хочет напомнить, что при покупке беспроводных устройств необходимо проверять, разрешено ли их использовать в Эстонии, не получая на это отдельное разрешение на использование радиочастот. Также нужно проконсультироваться со специалистами департамента, написав на info@ttja.ee. Использование устройств связи без присвоения радиочастот регулируется постановлением Министерства экономики и коммуникаций Эстонии от 7 октября 2011 года под номером 96 ”Условия использования радиочастот и технические требования для радиоустройств, освобожденных от разрешения на использование радиочастот”.

Одной из задач Департамента защиты прав потребителей и технического надзора является обеспечение спектра радиочастот без помех, а также разрешение проблем, связанных с этим.