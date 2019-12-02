Беспредел в Таллинне: поездка на такси в пару километров обошлась финну в 30 евро

Обычно поездка на такое расстояние в зависимости от времени суток обошлась бы от 4 до 8 евро.

Фирма такси Terman OÜ отметила на квитанции расстояние в два километра, к которым применила два тарифа: 0,32 км проехали по тарифу 50 евро/час, а остальное расстояние — с тарифом в 70 евро/час. Обычно поездка на такое расстояние в зависимости от времени суток обошлась бы от 4 до 8 евро.

Также в цене не был учтен налог с оборота, который составляет 20%, но в инфорегистре нет указания на то, что фирма свободна от уплаты налога с оборота.

Член правления Terman OÜ Андрей Замятин в ответ на звонок журналиста эстонского Delfi заявил, что не говорит по-эстонски, и передал трубку жене. На вопрос о том, нормальная ли цена в 30 евро за поездку на такси из порта в центр, женщина отказалась отвечать и бросила трубку.

Позже пришло сообщение от имени фирмы, что клиенту готовы вернуть деньги, так как им не нужны проблемы.

Terman OÜ была основана в 2017 году и в прошлом году она не зарегистрировала никакой экономической деятельности. Согласно экономическому отчету, в этом году Terman OÜ не заплатила ни цента расходов на рабочую силу, и у фирмы нет сотрудников.

В базе данных Департамента шоссейных дорог под именем данного предприятия зарегистрировано две транспортные карты таксоизвоза и одно разрешение на таксоизвоз. Связанные с транспортными картами автомобили зарегистрированы, согласно требованиям, и прошли техосмотр.