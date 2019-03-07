Бесконтактную карточку клиента Rimi теперь можно использовать через смартфон

Rimi представил первую бесконтактную карточку клиента, которую можно использовать через NFC в смартфоне так же, как и обычную пластиковую карточку. Для этого нужно открыть мобильное приложение MyRimi, приложить телефон к терминалу и зарегистрировать карточку клиента.
”Бесконтактная карточка клиента будет действовать в магазинах Rimi по всей Прибалтике”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. ”Прошедшее обновление мобильное приложение теперь носит название MyRimi, и имеет одинаковый функционал как в Эстонии, так в Латвии и в Литве. Приложение MyRimi можно скачать в App Store и Google Play. Предыдущее мобильное приложение Rimi прекратило свое существование в конце прошлого года. Мы активно работаем над тем, чтобы приложение смогли использовать и те люди, чей телефон не поддерживает NFC. На телефонах без NFC карточка клиента будет работать при активации QR-кода”, объяснила Андрия Арро.
По словам руководителя по маркетингу Rimi, все большим количеством услуг пользуются через смартфон, и переход на мобильную бесконтактную карточку клиента — это всего лишь вопрос времени. ”Для современного человека смартфон — это универсальная вещь, с помощью которой он как идентифицирует себя на различных сайтах, так и использует различные облегчающие ему жизнь приложения. Я уверена, что скоро наступит тот момент, когда выходя из дома, нужно будет взять с собой только смартфон, и этого будет достаточно для того, чтобы все сделать”.
Андрия Арро добавила, что приложение MyRimi обновляется каждый день — в телефоне появятся мобильные скидочные купоны, удобный список покупок и уведомления, которые позволят сообщать клиенту о различных скидках и персональных предложениях. ”С новым приложением можно проверять и активировать персональные предложения, смотреть предложения недели, копить бонусы на счете и собирать дигитальные наклейки. Также в приложение постоянно появляются новые рецепты, которые должны вдохновить людей готовить дома”.