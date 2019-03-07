Бесконтактную карточку клиента Rimi теперь можно использовать через смартфон

По словам руководителя по маркетингу Rimi, все большим количеством услуг пользуются через смартфон, и переход на мобильную бесконтактную карточку клиента — это всего лишь вопрос времени. ”Для современного человека смартфон — это универсальная вещь, с помощью которой он как идентифицирует себя на различных сайтах, так и использует различные облегчающие ему жизнь приложения. Я уверена, что скоро наступит тот момент, когда выходя из дома, нужно будет взять с собой только смартфон, и этого будет достаточно для того, чтобы все сделать”.

Андрия Арро добавила, что приложение MyRimi обновляется каждый день — в телефоне появятся мобильные скидочные купоны, удобный список покупок и уведомления, которые позволят сообщать клиенту о различных скидках и персональных предложениях. ”С новым приложением можно проверять и активировать персональные предложения, смотреть предложения недели, копить бонусы на счете и собирать дигитальные наклейки. Также в приложение постоянно появляются новые рецепты, которые должны вдохновить людей готовить дома”.