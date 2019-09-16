Бензин на заправках Эстонии может подорожать уже завтра!

По мнению председателя правления Alexela Алана Вахта, пока сохраняется шанс на стабилизацию цен на нефть, если Саудовская Аравия частично восстановит уровень добычи, а США и саудиты начнут распродавать нефть из резервов. "Но если цены останутся на нынешнем уровне, то на следующей неделе мы неизбежно увидим подорожание бензина примерно на 3 цента за литр", — сказал Вахт.

В Olerex не исключают, что бензин подорожает на 4-5 центов уже в ближайшие выходные, а в Neste допускают, что цены могут вырасти уже 17 сентября. "Поскольку действующие закупочные цены формировались из среднего показателя за прошлую неделю, что сегодняшний скачок на них еще не повлиял. Однако завтра [во вторник] это уже может сказаться на ценах", — сообщили в пресс-службе Neste.