Бензин на заправках Эстонии может подорожать уже завтра!

Резкий скачок мировых цен на нефть, произошедший в понедельник после нападения йеменских хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, может в ближайшее время отразиться на стоимости топлива на эстонских АЗС, если крупные поставщики нефти не смогут выровнять баланс спроса и предложения на рынке, пишет rus.err.ee со ссылкой на представителей крупных сетей автозаправок, действующих в Эстонии.
По мнению председателя правления Alexela Алана Вахта, пока сохраняется шанс на стабилизацию цен на нефть, если Саудовская Аравия частично восстановит уровень добычи, а США и саудиты начнут распродавать нефть из резервов. "Но если цены останутся на нынешнем уровне, то на следующей неделе мы неизбежно увидим подорожание бензина примерно на 3 цента за литр", — сказал Вахт.
В Olerex не исключают, что бензин подорожает на 4-5 центов уже в ближайшие выходные, а в Neste допускают, что цены могут вырасти уже 17 сентября. "Поскольку действующие закупочные цены формировались из среднего показателя за прошлую неделю, что сегодняшний скачок на них еще не повлиял. Однако завтра [во вторник] это уже может сказаться на ценах", — сообщили в пресс-службе Neste.
Как мы уже сообщали, сокращение объемов продажи нефти после атаки беспилотников в ночь на 14 сентября на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии привело к рекордному росту цен за последние полгода. Нефть марки Brent в понедельник, 16 сентября, подорожала на 11 процентов и продавалась за 66,82 доллара за баррель, а нефть американской марки WTI — за 60,19 долларов (плюс 10 процентов).
Ответственность за атаку на саудовские НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, получающие поддержку от Ирана. США возложили ответственность за случившееся на Тегеран, однако Иран отверг обвинения в свой адрес. Опасения по поводу дальнейшего разрастания конфликта вызвали рост цен и на золото, которое на азиатских фондовых рынках уже подорожало на один процент.
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