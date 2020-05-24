Белорусы считают решение Эстонии закрыть авиалинию в Минск нелогичным

Рейс Таллинн - Минск, который белорусы запустили год назад, закрыт с 24 мая именно из-за нового правила. Решение министра минчанам кажется нелогичным, пишет rus.err.

"Понятно, что для нас оно было немножко неожиданным, потому что в пик этого коронавируса мы выполняли полеты, никто нас не останавливал. Сейчас всё идет на спад, и это решение для нас не совсем понятно. Тем более, что на этих рейсах большинство не белорусы. Если говорить о том, кто летит в Таллинн, то в основном в Эстонию возвращаются эстонцы. Если боятся белорусов, которые привезут коронавирус в Эстонию, то как раз их на этих рейсах практически нет", - комментирует вице-президент авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.

Эксперты от авиации, мягко говоря, тоже удивлены таким решением правительства.

"Я думаю, что это неразумно. Пассажир сможет прилететь в Таллинн из Швеции через Хельсинки или другие аэропорты. Скорее это ограничение конкуренции, чем борьба с распространением коронавируса", - подчеркивает эксперт по авиации Свен Кукемельк.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!