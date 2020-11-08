Белорусский "бизнес" в Литве: литовские курильщики отдают белорусскому режиму миллионы

Литовские службы утверждают, что контрабанда сигарет организована масштабно, ее везут на поездах, на автомобилях, для этого используют немало ресурсов, в решении проблемы сами соседи Литвы не заинтересованы. Официально в Литву из Беларуси не привозят ни одной пачки сигарет.

В конце 2017 г. Беларусь нашла новую нишу для бизнеса и стала развивать табачную промышленность. Президент Лукашенко организовал встречу с представителями округов — сообщалось, что местный олигарх Олексин через свою компанию Energo-Oil создаст единую сеть для распространения табачных изделий, будет заниматься торговлей на внутреннем и внешнем рынках.

"Ко мне и в последнее время обращаются зарубежные предприниматели, потому что наши компании не хотят продавать товары на экспорт. В ЕС есть большие рынки. Они выгодны для нас. Почему мы не хотим их заполнить? (…) Это один из наиболее значимых источников пополнения бюджета. Если есть спрос, надо продавать табачные изделия. Мы не продадим — продадут другие. Рынки тогда будут заняты", — сказал тогда Лукашенко.

Он признал, что внутри страны спрос на табачные изделия не растет, а за границей "картина" иная, поэтому будут приняты решения, выгодные для государства.

Вскоре после этого компания Олексина Energo-Oil стала единственным оператором продаж гродненской табачной фабрики "Неман". Она переняла сеть табачных киосков "Табакерка". Более того — в этом году компания открыла табачную фабрику в Минске.

Такая политика вскоре принесла плоды — в Литве таможня в этом году задерживает в два раза больше контрабандных сигарет, чем в прошлом, поражают и новые способы перевозки контрабанды.

И несмотря на эти усилия, каждая четвертая сигарета в Литве — контрабандная, это самое большое количество с 2014 года — в Беларусь контрабандисты вывозят десятки миллионов евро из Литвы.

Экспорт сигарет, о котором говорит Лукашенко, официально почти не существует. В Литву официально не импортировали ни одной пачки сигарет из Беларуси. Вообще во всем мире объемы экспорта белорусского табака составляют всего несколько миллионов евро, в основном за счет Грузии и Азербайджана, таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития.