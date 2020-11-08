Белорусский "бизнес" в Литве: литовские курильщики отдают белорусскому режиму миллионы

Руководство Беларуси сравнивает с мафиозной структурой
Лауринавичюс заверил, что в Литве не понимают, что за режим действует в Беларуси.
"Это мафиозная система, которая работает как мафиозная система. Через Беларусь контрабанда идет не только сюда. Через Беларусь идут мировые пути торговли оружием, много всего другого, включая наркотики. Мы наивно оцениваем эти страны, будто они такие же, как Литва, только лидер там какой-то не такой. Но они, вся их система, действуют иначе — для них контрабанда или другой "бизнес" преступного мира — это часть системы", — сказал эксперт.
Он заверил, что это представляет большую опасность для Литвы.
"Вместе с контрабандой мафиозная практика так или иначе переносится в Литву — ведь есть и партнеры, которые перевозят контрабанду в Литве. Так наша правоохрана становится коррумпированной. Ведь без тех, кто пытается помочь контрабандистам, все это не работало бы. И третий момент — это влияние на нашу политику. Эти деньги, часть денег "бизнеса", идет на оказание влияния в Литве, расширение влияния Беларуси, чтобы мы не принимали какие-то ограничения", — сказал Лауринавичюс.
Он подчеркнул, что реакция на революцию после выборов президента Беларуси незначительная.
"Но вы вспомните, что было перед этой революцией, говорили, что надо снова разрешить поддержку Беларуси и Лукашенко. Есть и политические позиции, но, не надо быть наивными, за этим стоят большие деньги, а их получают вот в результате такой деятельности", — пояснил эксперт.
Он обратил внимание на то, что в Литве даже действуют бизнес структуры, которые обслуживают крупных белорусских предпринимателей и помогают им легализовать деньги.
"Если мы впускаем этих предпринимателей, мы должны понимать, что с ними мы впускаем и все эти угрозы", — продолжил Лауринавичюс.
Сигареты перевозят даже с помощью дронов
Почти 60% внешней границы ЕС, за контроль которой отвечает СОГГ, контролируется с помощью современных систем наблюдения: установлены детекторы, приборы дневного и ночного видения. Это серьезный вызов для контрабандистов.
"Нарушители избегают таких мест, перебираются в другие, где нет таких систем. Чтобы системы их не зафиксировали, контрабандисты стараются использовать воздушное пространство, применяют беспилотники и даже "рогатки". Мы установили ряд случаев, когда контрабандисты сознательно вводили пограничников в заблуждение: бросали пустые ящики и следили за действиями пограничников, т.е. скорость реакции, откуда подъезжают и т.д.", — рассказал Шкарнулис.
Через водоемы контрабанду перевозят на лодках, плотах, на тросах, иногда ящики переправляют пловцы. Контрабанду через КПП провозят в транспортных средствах с тайниками. Если ящиков много, то как прикрытие используют грузы, бывают случаи, когда эту контрабанду никак не маскируют.
"В последние несколько лет мы наблюдаем более интенсивную контрабанду по железной дороге. Сигареты перевозят в сыпучих грузах (удобрениях, древесной стружке, среди других грузов или в вагонных конструкциях). Около 1/5 всех задержанной в этом году контрабанды незаконно перевозили на поездах. Преступники подыскивают наименее рискованные и самые безопасные способы перевозки контрабанды. Сигареты из вагона могут выбросить где-то на территории Литвы, на любом железнодорожном участке", — сказал Шкарнулис.
Недовольна даже Россия
Шкарнулис отметил, что белорусская табачная контрабанда начинает наносить ущерб и России, где в последнее время повышали акцизы.
"По имеющимся данным, часть "теневых" табачных изделий уже составляет двузначные цифры. Потери российского бюджета становятся все более ощутимыми и возникает вопрос, как это будут решать, при учете того обстоятельства, что эти государства находятся в общей экономической зоне. Вне всякого сомнения, достижение каких-то решений в этом пространстве повлияет и на уровень угрозы контрабанды в нашей стране, где разница в цене является существенным фактором", — сказал он.
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Дело Симпсона раскололо общество и создало семью Кардашьян
Похоронили в свадебном платье: трагедия гимнастки Оксаны Костиной
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
"Золотые" правила выбора нешипованной резины