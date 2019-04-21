Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за внезапного ухудшения качества российской нефти

"С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям", - цитирует РИА "Новости" заявление Сизова на заседании оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти.

По его словам, "белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями "Транснефти".

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил агентству, что ситуация с качеством нефти в трубопроводе "Дружба" должна нормализоваться к понедельнику-вторнику.Представители "Белнефтехима" и "Транснефти" должны обсудить вопросы, связанные с ситуаций вокруг поставок российской нефти, во вторник, 23 апреля.

Напомним, в пятницу в "Белнефтехиме" заявили об ухудшении качества российского сырья, поступающего транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

По словам представителей концерна, нефть содержит "хлорорганические соединения, превышающие в десятки раз предельные значения по стандарту". На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе сообщили, что отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в сто раз.

В субботу председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что концерн будет требовать компенсации от российской "Транснефти" за поставку некачественной нефти.

В ходе заседания оперативного штаба по поставкам российской нефти в воскресенье заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко выразил надежду на улучшение ситуации.