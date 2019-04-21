21.04.2019, 18:45

Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за внезапного ухудшения качества российской нефти


NEWSru.com
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Jalutuskäik Minskis
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством поступающей в страну российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.

"С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям", - цитирует РИА "Новости" заявление Сизова на заседании оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти.

По его словам, "белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями "Транснефти".

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил агентству, что ситуация с качеством нефти в трубопроводе "Дружба" должна нормализоваться к понедельнику-вторнику.Представители "Белнефтехима" и "Транснефти" должны обсудить вопросы, связанные с ситуаций вокруг поставок российской нефти, во вторник, 23 апреля.

Напомним, в пятницу в "Белнефтехиме" заявили об ухудшении качества российского сырья, поступающего транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

По словам представителей концерна, нефть содержит "хлорорганические соединения, превышающие в десятки раз предельные значения по стандарту". На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе сообщили, что отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в сто раз.

В субботу председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что концерн будет требовать компенсации от российской "Транснефти" за поставку некачественной нефти.

В ходе заседания оперативного штаба по поставкам российской нефти в воскресенье заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко выразил надежду на улучшение ситуации.

Отметим, Александр Лукашенко не раз заявлял, что Белоруссия откажется от российской нефти, если Москва не выплатит Минску компенсации от налогового маневра.

19 апреля, выступая с ежегодным посланияем к белорусскому народу и парламенту, президент РБ отметил, что нужно ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов на территории страны.

Завершить работы планировалось в следующем году, но Лукашенко потребовал закончить реконструкцию к ноябрю этого года. "Я хочу, чтобы мы не ходили с протянутой рукой, кому-то кланяясь, а покупали нефть как все на мировом рынке, перерабатывая у себя и получая прибыль. Мы на финишной стадии, и надо ускоряться," - подчеркнул он.

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