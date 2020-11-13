Bauhof будет бесплатно выдавать маски клиентам и близким своих сотрудников

По словам руководителя по маркетингу Bauhof Маарьи-Лийз Тоомик, с субботы каждый покупатель, пришедший в магазин сети без маски, сможет бесплатно получить защитную маску на стойке информации.

”В Эстонии работают в общей сложности 13 магазинов Bauhof, которые ежедневно посещают тысячи человек. Мы хотим, чтобы каждый клиент и работник наших магазинов чувствовал себя в безопасности, поэтому решили бесплатно раздавать маски всем, у кого нет маски или кто забыл взять маску с собой”, — сказала Тоомик.

Тоомик также сообщила, что в магазинах Bauhof и в офисе компании сеть взяла на вооружение ряд мер для контроля над распространением вируса.

”В качестве средств профилактики сотрудники Bauhof имеют возможность использовать маски, визоры, перчатки и средства дезинфекции. Со следующей недели и до окончания эпидемии каждый работник будет получать 50 одноразовых масок в месяц, чтобы в свободное время ни сам работник, ни его близкие не подвергались лишней опасности”, — добавила представитель Bauhof.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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