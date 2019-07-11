Барометр занятости: растет нехватка врачей-специалистов и логопедов, трудно найти водителей на международные грузоперевозки

Свежие данные барометра показывают, что на рынке труда по-прежнему большое количество профессий, по которым наблюдается нехватка рабочей силы, то есть на которые работодателям трудно найти себе подходящих работников.

Самая большая нехватка наблюдается среди водителей грузовых автомобилей, логопедов, а также в ИТ-сфере среди специалистов и разработчиков программного обеспечения, программистов и аналитиков. В некоторых уездах наблюдается нехватка врачей-специалистов, и эта проблема, вероятно, в ближайшие годы будет только увеличиваться.

В ситуации с водителями грузовых автомобилей ключевыми словами являются международные перевозки. По словам работодателей, не хватает именно водителей на международные грузовые перевозки. Хотя люди, которые ищут работу в этой сфере, имеются, они хотят, скорее, работать внутри страны, и работодателям приходится искать водителей на международные грузовые перевозки из других стран.

В ИТ-секторе важно отметить, что если специалистов высшего уровня работодателям найти сложно, то работников по вводу данных на рынке труда скорее больше, чем требуется. Это означает, что работодатель ищет специалистов именно с высшим образованием, такая же ситуация на рынке труда была и полгода назад.

Много говорится о проблемах в Ида-Вирумаа. Если сегодня главной темой является будущее шахтеров, то зимой это были швеи. Барометр занятости показывает, что несмотря на то, что много швей потеряли работу, в Ида-Вирумаа работодатели этой сферы по-прежнему испытывают трудности в поиске швей.