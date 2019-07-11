11.07.2019, 15:32

Барометр занятости: растет нехватка врачей-специалистов и логопедов, трудно найти водителей на международные грузоперевозки

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Arst stetostkoobiga
Arst stetostkoobigaFoto: Tanel Meos

Эстонская касса по безработице два раза в год оценивает ситуацию на рынке труда и составляет данные барометра занятости. С его помощью можно получить обзор ситуации на рынке труда – куда нужно больше рабочих рук и где их больше, чем требуется.

Свежие данные барометра показывают, что на рынке труда по-прежнему большое количество профессий, по которым наблюдается нехватка рабочей силы, то есть на которые работодателям трудно найти себе подходящих работников.

Самая большая нехватка наблюдается среди водителей грузовых автомобилей, логопедов, а также в ИТ-сфере среди специалистов и разработчиков программного обеспечения, программистов и аналитиков. В некоторых уездах наблюдается нехватка врачей-специалистов, и эта проблема, вероятно, в ближайшие годы будет только увеличиваться.

В ситуации с водителями грузовых автомобилей ключевыми словами являются международные перевозки. По словам работодателей, не хватает именно водителей на международные грузовые перевозки. Хотя люди, которые ищут работу в этой сфере, имеются, они хотят, скорее, работать внутри страны, и работодателям приходится искать водителей на международные грузовые перевозки из других стран.

В ИТ-секторе важно отметить, что если специалистов высшего уровня работодателям найти сложно, то работников по вводу данных на рынке труда скорее больше, чем требуется. Это означает, что работодатель ищет специалистов именно с высшим образованием, такая же ситуация на рынке труда была и полгода назад.

Много говорится о проблемах в Ида-Вирумаа. Если сегодня главной темой является будущее шахтеров, то зимой это были швеи. Барометр занятости показывает, что несмотря на то, что много швей потеряли работу, в Ида-Вирумаа работодатели этой сферы по-прежнему испытывают трудности в поиске швей.

Нехватка работников наблюдается и в строительстве, производстве/промышленности, в сфере обслуживания клиентов (в т.ч. в сфере питания), а также в медицинской сфере (в т.ч. также в поиске работников по уходу). В некоторых случаях нехватка работников обусловлена тем, что сфера не популярна среди молодежи (напр., производство), и поэтому работодателям трудно найти замену на работников, которые уходят с работы. Сложнее ситуация также по тем профессиям, где в общем уровень заработной платы скорее низкий, а работа по своему содержанию тяжелая и утомляющая (работники по уходу, работники по обслуживанию клиентов).

В случае многих свободных рабочих мест проблемой является дорога на работу – людям, которые живут за городом, зачастую невозможно добираться на работу, потому что в необходимое время общественный транспорт не ходит. Также часто приводят такие проблемы как работа по сменам, длинные рабочие дни, зарплата, которая не соответствует ожиданиям, и недостаточная квалификация.

По-прежнему предложение превышает спрос среди офисных работников – бухгалтеры, секретари, помощники руководителей. Речь идет о тех рабочих местах, которые довольно популярны среди соискателей работы, и также учебные заведения постоянно выпускают еще дополнительно специалистов в этой сфере. Переизбыток рабочей силы в бухгалтерской сфере наблюдается уже долгое время, поэтому людям, которые ищут работу именно в этой сфере, стоит задуматься, может, им нужно дополнительное обучение или переобучение, которое повысило бы их конкурентоспособность на рынке труда и помогло бы им быстрее найти работу.

Прогноз барометра занятости составляют на уездном уровне уездные отделения Кассы по безработице, по возможности привлекая также других экспертов. При оценке смотрят со стороны работодателя – на какие рабочие места им сложнее всего найти работников. С результатами барометра трудовой занятости можно ознакомиться на сайте Кассы по безработице.

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