Barbora запустила услугу получения заказов drive-in в 19 магазинах Maxima по всей Эстонии

Как сообщает предприятие, теперь в 14 городах страны есть возможность получить сделанные в интернет-магазине покупки в упакованном виде прямо в свой автомобиль.

”Запущенная в период весеннего чрезвычайного положения услуга Barbora Express была очень тепло принята покупателями. Люди ценят возможность с удобством совершать покупки онлайн, и приезжать в магазин за уже укомплектованным заказом, — сказала исполнительный директор Barbora.ee Кирке Пентикяйнен. — Вместе с тем, многие в своих отзывах выражали желание пользоваться еще более удобной и быстрой услугой, получая покупки, вообще не заходя в магазин”.

Новая услуга drive-in доступна покупателям в пяти магазинах Maxima в Тарту и в двух в Нарве, а также в магазинах Maxima в Йыхви, Кохтла-Ярве, Ярвекюла и Ахтме, Пярну, Курессааре, Хаапсалу, Раквере, Рапла, Вильянди, Выру, Валга и Пылтсамаа.

В ассортимент Barbora Express входит примерно 1400 различных товаров, в т.ч. широкий выбор свежих молочных и мясных продуктов, фруктов и овощей, пекарских изделий, сухих продуктов, товаров для младенцев и товаров первой необходимости.

Сначала, оформляя заказ, клиент выбирает на сайте barbora.ee услугу Barbora Express и уезд, в расположенном в котором магазине он хочет получить товары. Затем можно заполнить корзину в интернет-магазине. Отправляясь забирать заказ, следует позвонить по номеру, указанному в SMS-сообщении с подтверждением, назвать короткий номер заказа и уточнить, хотите вы получить заказ в магазине или на парковке.

Пункты обслуживания Barbora Express находятся в 31 магазине в Таллинне, Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, а также в центральной и южной Эстонии.