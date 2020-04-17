Barbora увеличила число персонала и уверяет — сроки доставки заказов из Maxima сократились до одного-двух дней

”Из-за чрезвычайного положения покупательский спрос в интернете вырос в несколько раз и для его удовлетворения мы увеличили количество сотрудников, занимающихся комплектацией заказов, в четыре раза, а также расширили наши возможности по доставке заказов на дом, — сообщил исполнительный директор Barbora.ee Денис Осман. — Если еще одну-две недели назад возможности забронировать доставку заказа в ближайшие пару дней разлетались за несколько минут, то на этой неделе мы уже способны выполнять доставки заказов на завтра-послезавтра”.

По словам Дениса Османа, спрос на продукты питания и хозяйственный товары в интернете по-прежнему высок, но по сравнению с резким скачком, наблюдавшимся месяц назад, стабилизировался.

”Думаю, что на сегодняшний день заказ продуктов по интернету для многих семей стал привычным делом и мы ожидаем сохранение нынешнего уровня спроса и после послабления ограничений на передвижение и прочих запретов”, — добавил исполнительный директор Barbora.ee.

Доставка товаров Barbora.ee на дом совершается бесконтактным способом.