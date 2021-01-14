Barbora Express открывает драйв-ин в 19 магазинах Maxima по всей Эстонии

”В связи с пандемией по всей Эстонии продолжает действовать настоятельная рекомендация экспертов в области здравоохранения свести к минимуму ненужные контакты. В то же время людям по-прежнему нужны продукты питания и другие предметы домашнего обихода, но их можно купить бесконтактно — заказав в интернет-магазине и получив прямо в машину в пункте драйв-ин”, — рассказала исполнительный директор Barbora Кирке Пентикяйнен.

По словам Пентикяйнен, Barbora Express расширил ассортимент в среднем до 2000 товаров и предлагает возможность электронных покупок с доставкой в автомобиль в 19 магазинах Maxima в 14 городах Эстонии.

”Поскольку онлайн-шоппинг становится все более распространенным за пределами Таллинна и крупных центров, мы постоянно пополняем ассортимент и добавляем наиболее популярные продукты в рамках кампаний, — отметила Пентикяйнен. — Мы хотим предложить максимально широкий выбор свежих молочных и мясных продуктов, фруктов и овощей, хлебобулочных изделий, бакалеи, детских товаров и предметов первой необходимости, получить которые можно быстро и бесконтактно.

Услугой драйв-ин Barbora Express покупатели могут воспользоваться в пяти магазинах Maxima в Тарту и двух магазинах в Нарве, а также в Пярну, Курессааре, Хаапсалу, Раквере, Рапла, Вильянди, Выру, Валга, Пылтсамаа, Йыхви и в Кохтла-Ярве — в магазинах Maxima в Ярвекюла и Ахтме.

Наряду с услугой драйв-ин в Barbora Express можно заказать товары с возможностью зайти за ними в здание магазина и забрав в специально обозначенном месте. Всего в Таллинне, Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, а также в Центральной и Южной Эстонии имеется 31 такой пункт обслуживания.