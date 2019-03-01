Банкротство Eesti Lihatööstus оставит без работы 30 человек в Южной Эстонии(3)
Вероятное банкротство предприятия Eesti Lihatööstus будет означать, что 30 человек из поселка Вастсе-Куусте в Южной Эстонии останутся без работы, пишет rus.err.ee.
Вероятное банкротство предприятия Eesti Lihatööstus будет означать, что 30 человек из поселка Вастсе-Куусте в Южной Эстонии останутся без работы, пишет rus.err.ee.
В настоящее время работники кооперативного мясокомбината уже отправлены по домам, поскольку испытывающее финансовые трудности предприятие решило приостановить производство, сообщили в пятницу утренние теленовости ETV+.
По всей видимости, в скором времени сотрудники получат и официальные уведомления о сокращении. По оценке Кассы по безработице, им придется искать новую работу вдали от дома.
Тартуский уездный суд рассмотрит заявление заявление фирмы Kupna Mõis о признании Eesti Lihatööstus банкротом на следующей неделе. По словам временного банкротного управляющего, у компании непогашенные обязательства на сумму около 2 млн евро.
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