Банкротство Eesti Lihatööstus оставит без работы 30 человек в Южной Эстонии

В настоящее время работники кооперативного мясокомбината уже отправлены по домам, поскольку испытывающее финансовые трудности предприятие решило приостановить производство, сообщили в пятницу утренние теленовости ETV+.

По всей видимости, в скором времени сотрудники получат и официальные уведомления о сокращении. По оценке Кассы по безработице, им придется искать новую работу вдали от дома.

Тартуский уездный суд рассмотрит заявление заявление фирмы Kupna Mõis о признании Eesti Lihatööstus банкротом на следующей неделе. По словам временного банкротного управляющего, у компании непогашенные обязательства на сумму около 2 млн евро.