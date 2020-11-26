Банкротный управляющий подозревается в присвоении и взяточничестве

24 ноября Государственная прокуратура предъявила подозрение банкротному управляющему Вели Краави в присвоении банкротного имущества в особо крупных размерах и получении взятки.
Согласно подозрению, 48-летний Краави во время работы банкротным управляющим присвоил банкротное имущество коммерческого объединения на общую сумму более 970 000 евро. Кроме того, в обмен на взятку он отдавал предпочтение интересам определенного кредитора. Преступления совершались в течение двух лет с 2018 года.
”Собранные на настоящий момент данные указывают на то, что банкротный управляющий перемещал имущество между различными производствами по банкротству и выводил средства для личного пользования. Хотя обоснованность осуществления действий, связанных с банкротным имуществом, в ходе и в конце производства проверяет суд, в этом уголовном деле мы установили, что сделки осуществлялись и без ведома суда”, — отметил руководитель бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции Лехо Лаур.
От самого Краави комментариев получить пока не удалось.
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
Как сложилась судьба единственной дочери Михаила Горбачева
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
Неожиданная «правда о сovid-19» от беглого вирусолога