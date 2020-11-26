Банкротный управляющий подозревается в присвоении и взяточничестве

Согласно подозрению, 48-летний Краави во время работы банкротным управляющим присвоил банкротное имущество коммерческого объединения на общую сумму более 970 000 евро. Кроме того, в обмен на взятку он отдавал предпочтение интересам определенного кредитора. Преступления совершались в течение двух лет с 2018 года.

”Собранные на настоящий момент данные указывают на то, что банкротный управляющий перемещал имущество между различными производствами по банкротству и выводил средства для личного пользования. Хотя обоснованность осуществления действий, связанных с банкротным имуществом, в ходе и в конце производства проверяет суд, в этом уголовном деле мы установили, что сделки осуществлялись и без ведома суда”, — отметил руководитель бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции Лехо Лаур.

От самого Краави комментариев получить пока не удалось.