Банкротный управляющий: грядет волна банкротства частных лиц, под угрозой пожилые люди

Саарма убежден, что внимание следует обратить на консультации по долговым обязательствам, и предупреждает, что банкрот физического лица все больше угрожает людям старшего возраста.

"Из-за чрезвычайного положения и сокращений картина стала более проблематичной. В то же время постоянно получали экспресс-кредиты и относительно легко. Следовали ли принципам доброго обычая кредитования? Зачастую нет", — начинает он.

Важнее того, что часть финансовых учреждений недостаточно проверяют доходы и обязательства людей, по его оценке, то, что кредит дают для реструктуризации прежних обязательств. Кредитование не должно быть построено на неразумно высоких интрессах.

Международная практика и опыт Саарма показывают, что оказавшиеся в затруднении с кредитами люди в общем делятся на шесть групп.

- Люди с бытовыми задолженностями. В таком случае у человека недостаточно денег, чтобы покупать еду и платить за квартиру. Поэтому человек берет кредит и пытается так выбраться из одной ситуации в другую. В Эстонии таких людей мало.

- Избыточные потребители, которые перегибают в своем образе жизни. Следует компенсаторная задолженность, которую вызывает избыточное потребление, но с которой также связана социальная изолированность. Сюда относятся и заболевания, которые вызывают избыточное потребление, например алкоголизм и другие зависимости.

- Люди, которые просто не хотят искать решения, в то время как другие предприимчивы. Например, один встает на учет в Кассе по безработице, ходит на курсы, получает новую профессию и работает, другой говорит, что его профессия настолько специфическая, что он не может найти работу.

- Те, у кого возникают проблемы из-за отношений, сюда относятся и случаи смерти. В последнем случае, например, по глупости принимают наследство с долгами и вынуждены брать кредит. Или в случае общих обязательств бывших супругов берут экспресс-кредит для выкупа второй стороны.

- Должники с проблемами с адаптацией, которые пытаются сохранить свой уровень жизни, хотя остались без работы или резко стали меньше получать. Преимущественно проблема связана с пенсионерами. В развитых странах это более распространено, чем в Эстонии, но и мы движемся к ситуации, где пожилые обращаются к фирмам экспресс-кредитов, чтобы компенсировать свою прежнюю зарплату. В случае пенсионеров создает проблему и то, когда стали поручителем по кредиту какого-нибудь близкого человека и тот оказался в затруднении.