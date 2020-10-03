Банкротный управляющий: грядет волна банкротства частных лиц, под угрозой пожилые люди(20)
Банкротный управляющий Тоомас Саарма говорит, что для того, чтобы лучше помогать должникам, нужно изменить систему, пишет Ärileht.
Банкротный управляющий Тоомас Саарма говорит, что для того, чтобы лучше помогать должникам, нужно изменить систему, пишет Ärileht.
Саарма убежден, что внимание следует обратить на консультации по долговым обязательствам, и предупреждает, что банкрот физического лица все больше угрожает людям старшего возраста.
"Из-за чрезвычайного положения и сокращений картина стала более проблематичной. В то же время постоянно получали экспресс-кредиты и относительно легко. Следовали ли принципам доброго обычая кредитования? Зачастую нет", — начинает он.
Важнее того, что часть финансовых учреждений недостаточно проверяют доходы и обязательства людей, по его оценке, то, что кредит дают для реструктуризации прежних обязательств. Кредитование не должно быть построено на неразумно высоких интрессах.
Международная практика и опыт Саарма показывают, что оказавшиеся в затруднении с кредитами люди в общем делятся на шесть групп.
- Люди с бытовыми задолженностями. В таком случае у человека недостаточно денег, чтобы покупать еду и платить за квартиру. Поэтому человек берет кредит и пытается так выбраться из одной ситуации в другую. В Эстонии таких людей мало.
- Избыточные потребители, которые перегибают в своем образе жизни. Следует компенсаторная задолженность, которую вызывает избыточное потребление, но с которой также связана социальная изолированность. Сюда относятся и заболевания, которые вызывают избыточное потребление, например алкоголизм и другие зависимости.
- Люди, которые просто не хотят искать решения, в то время как другие предприимчивы. Например, один встает на учет в Кассе по безработице, ходит на курсы, получает новую профессию и работает, другой говорит, что его профессия настолько специфическая, что он не может найти работу.
- Те, у кого возникают проблемы из-за отношений, сюда относятся и случаи смерти. В последнем случае, например, по глупости принимают наследство с долгами и вынуждены брать кредит. Или в случае общих обязательств бывших супругов берут экспресс-кредит для выкупа второй стороны.
- Должники с проблемами с адаптацией, которые пытаются сохранить свой уровень жизни, хотя остались без работы или резко стали меньше получать. Преимущественно проблема связана с пенсионерами. В развитых странах это более распространено, чем в Эстонии, но и мы движемся к ситуации, где пожилые обращаются к фирмам экспресс-кредитов, чтобы компенсировать свою прежнюю зарплату. В случае пенсионеров создает проблему и то, когда стали поручителем по кредиту какого-нибудь близкого человека и тот оказался в затруднении.
- Люди, у которых возникла связанная с мошенничеством, то есть созданная умышленно сверхзадолженность. Заемщик сознательно предоставил ложные данные, это раскрылось, договор был прекращен, и долг сразу стали востребовать. В большинстве стран такие люди не допускаются к делопроизводству по освобождению от долгов. По оценке Саарма, в Эстонии тоже могло бы быть так.
Саарма говорит, что рекомендовал для делопроизводства по освобождению от долгов несколько важных изменений. Например, делопроизводство должно начинаться сразу с объявления банкротства и не должно продолжаться более трех лет. Важен также вопрос, сколько долгов человек должен вернуть в течение делопроизводства. Здесь Саарма поддерживает самый радикальный шаг.
"Сейчас в законе написано выражение "в значительной степени". Это не уточнено. Предлагали, что если освобождаешься в течение трех лет, то 30-40% должно быть выполнено. По моей оценке, можно было бы выходить из этого и с планом 0%", — говорит Саарма. Да, по его мнению, часть лиц, чьи судьба, возраст или здоровье никогда не позволят им зарабатывать достаточно, чтобы нормально выплачивать долги, могли бы освобождаться, ничего не выплачивая. По словам Саарма, это место политического решения. Но он понимает кредиторов и принцип права, что договор предназначен для исполнения.
"С другой стороны, стороны рискуют. Риском фирм экспресс-кредитов также является очень высокий интресс", — считает Саарма. По его мнению, план 0% следовало бы использовать в порядке исключения. 20-летнего молодого человека с ним не выпустили бы, если у него нет серьезной проблемы со здоровьем. Это следовало бы в каждом случае оценивать отдельно.
Саарма раздражает, что в течение нынешнего делопроизводства человек изолируется, асоциализируется и погружается в кокон. Объект делопроизводства уклоняется от трудовой жизни — ему нецелесообразно ходить на работу, потому что деньги заберут. Таких людей нужно возвращать в обычную жизнь. По словам Саарма, в этом играет роль и консультирование. Для унифицирования уровня консультантов по долгам их нужно свести под одной крышей.
В завершение Саарма говорит, что пандемия коронавируса прежде всего может вызвать проблемы изменений образа жизни, потому что люди становятся безработными и снижаются зарплаты. Важно, готов ли оказавшийся в затруднении человек переучиваться и менять сферу. Саарма верит, что предстоит волна банкротства частных лиц, но он не может прогнозировать, насколько серьезная.
"Первый удар смягчило государство. Рабочие места сохранились. Но и после первой волны увеличилось количество ходатайств о банкротстве", — констатирует он.
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