Желая защитить своих клиентов и сотрудников, с 1 апреля банковские конторы SEB переходят на обслуживание по предварительной регистрации. Обслуживание в конторах теперь будет происходить в индивидуально назначенное время, что снизит риск заражения в залах ожидания банковских контор.
Руководитель сегмента по обслуживанию частных лиц SEB Силле Халланг: ”Количество посетителей банковских контор за последние две недели сократилось примерно вдвое, но в течение карантинного периода посещение банка могло бы быть еще более продуманным и планируемым. С помощью новой модели мы можем уже в рамках телефонного звонка выяснить проблемы клиента, и по возможности решить их по телефону или по видеосвязи”.
Начиная с апреля как частным, так и бизнес-клиентам необходимо предварительно зарегистрировать свое посещение банковской конторы по круглосуточно работающему телефону 66 55 100. В соответствии с новым решением для каждого клиента запланировано окно обслуживания не менее 30 минут, а для решения вопросов наследования — один час. Банк следит за тем, чтобы количество клиентов в банковской конторе позволяло выполнять обслуживание в соответствии с текущими эпидемиологическими рекомендациями. В настоящее время для клиентов остаются открытыми все банковские конторы, за исключением отделений в Курессааре и Выру, которые сейчас закрыты из-за карантина.
SEB настоятельно просит своих клиентов использовать банковские услуги в цифровых каналах и в случае вопросов обращаться в центр клиентов SEB по телефону 66 55 100. Вся информация о банковских услугах в режиме чрезвычайного положения, а также о влиянии коронавируса на финансовые вопросы доступна на веб-странице банка.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Ученые рассказали, какую температуру "любит" COVID-19
Лучший способ убить вирус: совет эксперта
Рошаль объяснил, почему России не стоит волноваться из-за COVID