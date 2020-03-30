Банковские конторы SEB переходят на обслуживание по предварительной регистрации

Руководитель сегмента по обслуживанию частных лиц SEB Силле Халланг: ”Количество посетителей банковских контор за последние две недели сократилось примерно вдвое, но в течение карантинного периода посещение банка могло бы быть еще более продуманным и планируемым. С помощью новой модели мы можем уже в рамках телефонного звонка выяснить проблемы клиента, и по возможности решить их по телефону или по видеосвязи”.

Начиная с апреля как частным, так и бизнес-клиентам необходимо предварительно зарегистрировать свое посещение банковской конторы по круглосуточно работающему телефону 66 55 100. В соответствии с новым решением для каждого клиента запланировано окно обслуживания не менее 30 минут, а для решения вопросов наследования — один час. Банк следит за тем, чтобы количество клиентов в банковской конторе позволяло выполнять обслуживание в соответствии с текущими эпидемиологическими рекомендациями. В настоящее время для клиентов остаются открытыми все банковские конторы, за исключением отделений в Курессааре и Выру, которые сейчас закрыты из-за карантина.