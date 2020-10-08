08.10.2020, 14:32

Банкоматы, платежи и интернет-банк Swedbank вышли из строя

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swedbankFoto: Kretel Kuusk

Различные услуги Swedbank в Эстонии вышли из строя, банк занимается решение проблемы.

В четверг утром Delfi получил несколько сообщений о том, что банковские услуги Swedbanki нельзя использовать. Не работали банкоматы и онлайн-банки, также не проходили карточные платежи.

Пресс-секретарь Swedbank Катрин Лаурима подтвердила, что возникли технические проблемы, решением которых банк сейчас занимается.

По ее словам, не работают мобильный и интернет-банк, в остальных услугах наблюдаются сбои. Банкоматы работают, но могут возникнуть проблемы с платежами Apple pay и mTasku, отметила Лаурима.

Кроме того, сейчас не получится связаться и со службой обслуживания клиентов Swedbank.

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