Банкоматы, платежи и интернет-банк Swedbank вышли из строя

В четверг утром Delfi получил несколько сообщений о том, что банковские услуги Swedbanki нельзя использовать. Не работали банкоматы и онлайн-банки, также не проходили карточные платежи.

Пресс-секретарь Swedbank Катрин Лаурима подтвердила, что возникли технические проблемы, решением которых банк сейчас занимается.

По ее словам, не работают мобильный и интернет-банк, в остальных услугах наблюдаются сбои. Банкоматы работают, но могут возникнуть проблемы с платежами Apple pay и mTasku, отметила Лаурима.

Кроме того, сейчас не получится связаться и со службой обслуживания клиентов Swedbank.

