Банкоматы, платежи и интернет-банк Swedbank временно вышли из строя(42)
В четверг различные услуги Swedbank в Эстонии вышли из строя, банк занимается решение проблемы. К 15:30 их работа была восстановлена.
В четверг различные услуги Swedbank в Эстонии вышли из строя, банк занимается решение проблемы. К 15:30 их работа была восстановлена.
В четверг утром Delfi получил несколько сообщений о том, что банковские услуги Swedbanki нельзя использовать. Не работали банкоматы и онлайн-банки, также не проходили карточные платежи.
В магазинах не работали платежные терминалы, закрыты были и кассы самообслуживания.
Проблемы с услугами Swedbank наблюдались также в Латвии и Литве.
Пресс-секретарь Swedbank Катрин Лаурима подтвердила, что возникли технические проблемы, которые банк решил к 15:30.
По ее словам, не работали мобильный и интернет-банк, в остальных услугах наблюдались сбои. Банкоматы работали, но могли возникнуть проблемы с платежами Apple pay и mTasku, отметила Лаурима. Кроме того, было невозможно связаться и со службой обслуживания клиентов Swedbank.
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