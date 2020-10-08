Банкоматы, платежи и интернет-банк Swedbank временно вышли из строя

В четверг утром Delfi получил несколько сообщений о том, что банковские услуги Swedbanki нельзя использовать. Не работали банкоматы и онлайн-банки, также не проходили карточные платежи.

В магазинах не работали платежные терминалы, закрыты были и кассы самообслуживания.

Проблемы с услугами Swedbank наблюдались также в Латвии и Литве.

Пресс-секретарь Swedbank Катрин Лаурима подтвердила, что возникли технические проблемы, которые банк решил к 15:30.

По ее словам, не работали мобильный и интернет-банк, в остальных услугах наблюдались сбои. Банкоматы работали, но могли возникнуть проблемы с платежами Apple pay и mTasku, отметила Лаурима. Кроме того, было невозможно связаться и со службой обслуживания клиентов Swedbank.