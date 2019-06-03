03.06.2019, 19:04
Банкир Райн Лыхмус за час стал богаче на 5 миллионов евро
После того, как сегодня стало известно о покупке банком LHV кредитного портфеля Danske, акции LHV подскочили в цене, пишут "Деловые Ведомости".
После того, как сегодня стало известно о покупке банком LHV кредитного портфеля Danske, акции LHV подскочили в цене, пишут "Деловые Ведомости".
Цена выросла с 10,90 евро до 11,90 евро, то есть на 9%, позднее, цена немного снизилась.
Таким образом, известный инвестор и учредитель банка LHV Райн Лыхмус за час стал богаче на 5 миллионов евро.
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