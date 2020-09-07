Банки снова начнут отбирать у людей дома и квартиры? Рассказывают эксперты в сфере недвижимости

О ситуации на рынке рассказали Delfi представитель девелоперов Айн Кивсаар из Metro Capital, аналитик Тыну Тоомпарк и представитель продавцов Пеэп Сооман, член правления Pindi Kinnisvara.

"Мне кажется, что коронавирус положительной повлиял на банки", — считает Кивисаар и проводит в пример то, как единодушно банки выдавали кредитные отпуска и те новшества, которые они придумали.

Сооман же относится к действиям банков более скептически и считает их очередной рекламной кампанией: "Почти каждую неделю они говорили, как заботятся о клиентах. […] Как скептик скажу, что "ковбойский капитализм" вернется. Экономические правила начнут действовать, и если у кого-то кончатся деньги, кончится и сюсюканье. В худшем сценарии у людей вновь начнут отбирать недвижимость".

Действительно, что же будет, когда кредитные отпуска начнут подходить к концу? Тоомпарк считает, что не все плохо: всего было взято около 10 000 кредитных отпусков, жилищных кредитов насчитывается примерно 190 000, а значит лишь 5% заемщиков решили воспользоваться кредитным отпуском.

"Были и те, кто взял кредитный отпуск лишь потому, что была возможность, необходимости не было. Если с 10 000 кредитных отпусков через год на продажу будет выставлено 500–1000 жилищных площадей, то это не приведет рынок в хаос", — отметил Тоомпарк.

Кивисаар добавил, что многие уже прервали свои кредитные отпуска раньше срока, когда стало ясно, что сохранят рабочее место и зарплату.

Что касается безработицы, то в апреле ее уровень достиг 50 000 и больше не повышался, поэтому опасения о 100 000 безработных не подтвердились, подчеркнул Кивисаар. Тоомпарк добавил, что согласно прогнозам банкиров, к этой цифре в ближайшее время может прибавиться еще 10 000 безработных, чему поспособствовал Tallink.

Сооман отметил, что сейчас самое больше число инфицированных коронавирусом в США, Бразилии, Индии и России, которые входят в ТОП-11 мировых экономик. Если там что-то произойдет, то это повлияет на экономики стран во всем мире, предостерег он.

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