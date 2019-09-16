Банки отказываются от пятиевровых купюр в банкоматах. Что с ними не так?

Напомним, что в 2010 году банки распространили сообщение, что пятиевровые купюры не подходят для банкоматов, однако благодаря общественному протесту, с 1 января 2011 года банкоматы начали выдавать это злополучные банкноты. Тем не менее, на сегодняшний день в каждом четвертом банкомате отсутствует возможность получить купюру в 5 евро.

Пресс-секретарь Swedbank Карин Лаурима передала слова специалиста по обслуживанию банкоматов Андреса Поджукса: Пятиевровые купюры выдаются в тех банкоматах, где есть только функция выдачи денег. Таких банкоматов у нас большинство — 281 из 387. Если происходит какой-то сбой, из-за которого банкомат в данный момент не выдает именно эти купюры или же они просто закончились, реагируем незамедлительно.

Банкоматы, которые не только выдают, но и принимают деньги, пятиевровые купюры не выдают. Это связано с особенностью самих автоматов.

Пресс-секретарь SEB Юлия Пийльманн также ответила, что 5-евровые купюры выдают все банкоматы, которые работают только на выдачу денег. Те же, которые еще и принимают деньги, выдают купюры номиналом в 10 евро и выше. Пийльманн подчеркнула, что банк работает в направлении, чтобы сделать пользование банкоматами еще удобнее. Поскольку пятиевровые купюры самые частые в использовании, их состояние зачастую оставляет желать лучшего, так что отказ в некоторых банкоматах от использования пятиевровых купюр — это чисто технический момент.