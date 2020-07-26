26.07.2020, 19:34

Банки начинают сокращать работников, нанятых для противодействия отмыванию денег


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Банки начинают сокращать работников, нанятых для противодействия отмыванию денег
Scanpix, Reuters

Danske Bank и Nordea намерены сократить людей, нанятых для того, чтобы выполнить ужесточившиеся требования по противодействию отмыванию денег, пишут "Деловые ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

По оценке банка Nordea, большая часть 1500 работников, которых банк нанял за последние годы, были взяты для того, чтобы противодействовать финансовым преступлениям. Это 10% всех сотрудников банка, пишет Bloomberg.

“После того, как вспыхнули скандалы с отмыванием денег, банки поспешили нанять людей, т.к. не могли развить новые технологии за одну ночь. Самое простое в такой ситуации - увеличить штат”, - говорит Сужата Дасгупта, эксперт по финансовым преступлениям Tata Consultancy Services Ltd., базирующийся в Стокгольме.

По оценке Bloomberg Intelligence, после того, как вспыхнули скандалы с отмыванием денег, расходы Danske Bank и Swedbank возросли на 20%. Около 10% сотрудников Danske Bank занимаются противодействием финансовым преступлениям.

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