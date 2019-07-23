Банки еврозоны ужесточают условия предоставления кредитов

Среди крупных стран блока условия ужесточили Германия, Франция и Италия. В Испании условия не изменились, а в Нидерландах они смягчились, сообщается в исследовании, охватывающем 144 банка еврозоны, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Стандарты предоставления ипотечных кредитов в еврозоне удержались на сравнимом с первым кварталом уровне.

Спрос предприятий на кредиты во втором квартале продолжал расти, поскольку его "поощряли низкий уровень процентных ставок и устойчивые инвестиции", а также слияния и поглощения.

Спрос на ипотечные кредиты вырос в связи с ростом цен на жилье и потребительского доверия, хотя рост спроса на потребительские кредиты несколько замедлился.

Банки прогнозируют на третий квартал снижение кредитных стандартов во всех секторах, сообщил ЕЦБ.

В преддверии намеченного на четверг заседания совет ЕЦБ по денежной политике внимательно следит за тенденциями в области кредитов.