Банки Эстонии договорились о единых правилах предоставления платежного отпуска

”Банки Эстонии уже с начала действия чрезвычайного положения выдают платежные отпуска в упрощенном порядке, не меняя иные условия по кредиту и, как правило, без платы за услугу. Мы две недели работали во имя того, чтобы сегодняшняя практика стала стандартом на всем рынке. Таким образом мы поможем жителям и предприятиям Эстонии как можно более плавно пройти кризисный период. Заключенное соглашение даст клиентам уверенность в том, что условия платежных отпусков во всех банках одинаковы”, — сказал председатель правления Союза банков Эрки Килу.

”На сегодняшний день банки Эстонии предоставили платежные отпуска более чем 19 000 клиентам, из которых 70% частные лица и 30% предприятия. Общая сумма кредитов, выплаты по которым были перенесены, составляет 1,7 миллиардов евро, из которых 20% кредиты частных лиц и 80% кредиты предприятий”, — привел Килу конкретные цифры.

Банки Эстонии договорились между собой о единых правилах предоставления платежных отпусков, для того чтобы ко всем клиентам, оказавшимся в сложном финансовом положении было одинаковое отношение, и чтобы помочь им быстрее пережить кризис. ”Рекомендованное руководство о единых правилах предоставления платежного отпуска на этой неделе приняла также финансовая инспекция. В своем окончательном соглашении мы учли их рекомендации”, — Пояснил Килу.

Порядок предоставления платежного отпуска регулирует приостановление выплат основной части кредита путем изменения графика платежей. На основании ходатайства клиента, также продляется срок выплаты кредита на период продолжительности платежного отпуска. В банках, которые присоединились к соглашению о предоставлении платежных отпусков, у ходатайствующего о платежном отпуске в кредитном договоре будет меняться только график платежей, иные условия договора останутся прежними. К кредитным договорам можно добавить также государственные гарантии по программам поручительства, которые предоставляются через KredEx и Фонд развития сельской жизни.

О платежном отпуске можно ходатайствовать как по кредитам на предпринимательство, жилищным кредитам, лизингам, так и в случае договоров о потребительском финансировании. Период платежного отпуска по жилищным кредитам составляет до 12 месяцев, по лизингам и потребительским кредитам до 6 месяцев. Предприятия и группы предприятий, у которых в одном банке общий лимит составляет до 5 млн евро, могут получить платежный отпуск на основную часть кредитов до 6 месяцев. Договоры по аренде пользования не покрываются данным соглашением, хотя по желанию их можно переоформить в аренду капитала.