Банки договорились о единых правилах продления платежных отпусков

Изначально планировалось, что единые правила предоставления платежного отпуска будут действовать до конца июня, но было принято решение о продлении их срока действия до 30 сентября. Правила введены во имя того, чтобы и в дальнейшем обеспечить клиентам чувство уверенности, что к ним относятся так же, как к тем, кто до сих пор обращался за оплачиваемым отпуском из-за распространения вируса.

”Хотя после резкого первоначального роста количество ходатайств о предоставлении платежного отпуска в конце мая сократилось, на сегодняшний день все-таки нет чувства уверенности, что кризис для жителей и предприятий Эстонии закончился. Есть основания для беспокойства, что в некоторых секторах кризис, обусловленный коронавирусом и чрезвычайной ситуацией, наступит в полной мере только осенью. Поэтому необходимо предложить возможность получить отпуск от платежей в упрощенном порядке и на той же основе в будущем”, — сказал Эрки Килу, председатель правления Союза банков Эстонии.

По состоянию на конец мая эстонские банки в связи с кризисом предоставили платежные отпуска 38 000 клиентам, из которых около 30 000 — это физические лица, а остальные — предприятия. Погашение кредитов было отложено по займам на сумму в размере 3 млрд евро.

Порядок предоставления платежного отпуска регулирует приостановление выплат основной части кредита путем изменения графика платежей. Также на основании ходатайства клиента продлевается срок выплаты кредита на период продолжительности платежного отпуска. В банках, которые присоединились к соглашению о предоставлении платежных отпусков, у ходатайствующего о платежном отпуске в кредитном договоре будет меняться только график платежей, иные условия договора останутся прежними. К кредитным договорам можно добавить также государственные гарантии по программам поручительства, которые предоставляются через KredEx и Фонд развития сельской жизни.

О платежном отпуске можно ходатайствовать как по кредитам на предпринимательскую деятельность, жилищным кредитам, лизингам, так и в случае договоров о потребительском финансировании. Период платежного отпуска по жилищным кредитам составляет до 12 месяцев, по лизингам и потребительским кредитам до 6 месяцев. Предприятия и группы предприятий, у которых в одном банке общий лимит составляет до 5 млн евро, могут получить платежный отпуск на основную часть кредитов до 6 месяцев. Договоры по аренде пользования не покрываются данным соглашением, хотя по желанию их можно переоформить в аренду капитала.