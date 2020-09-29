29.09.2020, 13:31

Банк: за лето восстановилась активность жителей Эстонии в сфере потребительских кредитов


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Банк: за лето восстановилась активность жителей Эстонии в сфере потребительских кредитов
Foto: Anni Õnneleid

По данным банка SEB, начиная с конца весны жители Эстонии стали активнее брать малые кредиты. По состоянию на начало сентября интерес клиентов банка SEB к потребительским кредитам достиг докризисного уровня.

”Сразу после введения чрезвычайного положения из-за коронавируса появились первые признаки охлаждения рынка потребительского кредитования. Это и понятно, поскольку как сама пандемия, так и изменения в экономической жизни увеличили финансовую неопределенность частных лиц, в результате чего были отложены покупки, которые не являются насущной необходимостью. Особую осторожность клиенты проявляли во второй половине марта и в апреле. Однако с конца мая мы видим постепенное восстановление уверенности клиентов”, — сказала менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ.

Тенденция к малому кредитованию косвенно была обусловлена возросшей активностью жителей Эстонии в сфере обустройства и ремонта своих домов. В конце чрезвычайного положения обороты сектора по продаже мебели, домашней обстановки и садоводства увеличились почти на 60%, в то время как в секторе электроники, который можно соотнести с удаленной работой на дому, оборот увеличился на 15%. Как и в предыдущие годы, в этом году в Эстонии брали малые кредиты, в основном, на ремонт дома, обновление электроники и предметов интерьера, а также на покрытие расходов, связанных с покупкой и ремонтом автомобиля. Средняя сумма малых кредитов, о которых ходатайствуют клиенты банка SEB, сейчас достигает 4000 евро, о кредитных картах ходатайствуют в среднем на сумму 1200 евро.

О повышении доверия населения свидетельствует и тот факт, что к началу сентября на 40% уменьшилось и количество платежных отпусков для частных клиентов. Сейчас платежные отпуска по малым кредитам составляют немногим более 20% от всех платежных отпусков частных клиентов SEB. Банк напоминает, что при необходимости платежный отпуск можно продлить еще до 29 сентября (включительно)*.

„Поскольку экономические прогнозы на будущее из-за последствий коронавируса еще не дают полной уверенности в восстановлении экономики, советуем своим клиентам особенно тщательно продумывать все дополнительные финансовые обязательства, которые планируете на себя взять. Если у вас есть хоть малейшее сомнение в том, что в ближайшее время работодатель планирует уменьшить количество работников или что ваш доход может уменьшится, советуем повременить с кредитом до полного восстановления уверенности в своем финансовом положении”, — дополнила Коплимяэ.

*Исходя из единого порядка платежных отпусков, договоренного между банками Эстонии, о платежном отпуске можно по-прежнему ходатайствовать в случае договоров на кредиты для предприятий, на жилищный кредит, лизинг и потребительские кредиты. Продолжительность платежного отпуска для жилищных кредитов составляет максимально 12 месяцев, для лизинга и потребительских кредитов — максимально 6 месяцев. Предприятия или группы предприятий, имеющие общий кредитный лимит менее 5 миллионов евро в одном банке, могут получить платежный отпуск по основной части кредита на срок до 6 месяцев. Порядок платежных отпусков применяется в отношении кредитных договоров, заключенных до 12 марта, и предусматривает подачу ходатайства на платежный отпуск до 29 сентября этого года (включительно). Согласно этим правилам, заявку на платежный отпуск могут подать клиенты, у которых до применения порядка платежных отпусков не было проблем с погашением кредита. Взятие платежного отпуска не влияет ни на кредитную историю клиента, ни на его кредитоспособность в настоящее время или в будущем.

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