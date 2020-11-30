Банк: вторая волна коронакризиса ухудшает перспективы возврата к экономическому росту

Наибольший положительный вклад внесли финансовый сектор и выработка энергии. Более высокие поступления НСО также способствовали экономическому росту. В то же время рост добавленной стоимости замедлился в секторе ИКТ и в секторе публичного управления, а в секторах строительства и транспорта падение добавленной стоимости углубилось. Рост добавленной стоимости в секторе ИКТ, который ранее вносил значительный вклад в экономический рост Эстонии, быстро замедлялся в течение нескольких кварталов подряд. Строительный сектор реагирует на последствия кризиса с задержкой, и снижение его добавленной стоимости в третьем квартале было ожидаемым.

Хотя обрабатывающая промышленность оказала сильное негативное влияние на снижение общего ВВП, снижение добавленной стоимости в этой деятельности быстро отступало. Снижение добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, которая является крупнейшим экспортёром товаров, замедлилось с улучшением внешнего спроса. В третьем квартале экспорт товаров увеличился почти на 4%. В то же время снижение экспорта услуг пока существенно не оправилось от глубокого спада второго квартала. Экспорт услуг резко сократился (-30%) из-за сокращения грузовых и пассажирских перевозок.

Внешний спрос улучшился, но перспективы на ближайшие месяцы ухудшились

Индекс деловой активности в зоне евро, на которую приходится почти половина экспорта товаров Эстонии, в последние месяцы ухудшился из-за падения индекса в секторе услуг, в то время как этот индекс в обрабатывающей промышленности в ноябре продолжал расти. В США, однако, индексы деловой активности как в промышленности, так и в сфере услуг резко выросли. В Китае экономика росла как во втором, так и в третьем квартале. Улучшение внешнего спроса также отражается в восстановлении объёмов мировой торговли, которая быстро выросла примерно до того же уровня, что и в феврале.

Частное потребление быстро восстанавливается

Во время текущего кризиса объём продаж эстонских предприятий розничной торговли снизился только в апреле, а с мая он значительно вырос в годовом сравнении (например, в октябре на 6%). Таким образом, снижение частного потребления также быстро отступило в третьем квартале (-0,7%), в основном за этим стоит рост потребления продуктов питания, алкогольных напитков и мебели, а также увеличение расходов на жилье. В то же время расходы на транспорт и размещение продолжают быстро сокращаться. В этом году покупки нерезидентов в Эстонии значительно снизились. В третьем квартале снижение продолжилось. Спад ВВП замедлился из-за увеличения государственных расходов на здравоохранение и образование.