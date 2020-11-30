30.11.2020, 21:20

Банк: вторая волна коронакризиса ухудшает перспективы возврата к экономическому росту


EST
Tallinna Börs
börsigraafikFoto: Ilmar Saabas

В третьем квартале рецессия отступила. По сравнению с тем же кварталом прошлого года, как и ожидалось, произошло снижение ВВП на 1,9%. За первые три квартала этого года ВВП снизился год к году на 3,2%. Экономический спад в Эстонии в третьем квартале и в этом году в целом был одним из самых низких в Европе, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Наибольший положительный вклад внесли финансовый сектор и выработка энергии. Более высокие поступления НСО также способствовали экономическому росту. В то же время рост добавленной стоимости замедлился в секторе ИКТ и в секторе публичного управления, а в секторах строительства и транспорта падение добавленной стоимости углубилось. Рост добавленной стоимости в секторе ИКТ, который ранее вносил значительный вклад в экономический рост Эстонии, быстро замедлялся в течение нескольких кварталов подряд. Строительный сектор реагирует на последствия кризиса с задержкой, и снижение его добавленной стоимости в третьем квартале было ожидаемым.

Хотя обрабатывающая промышленность оказала сильное негативное влияние на снижение общего ВВП, снижение добавленной стоимости в этой деятельности быстро отступало. Снижение добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, которая является крупнейшим экспортёром товаров, замедлилось с улучшением внешнего спроса. В третьем квартале экспорт товаров увеличился почти на 4%. В то же время снижение экспорта услуг пока существенно не оправилось от глубокого спада второго квартала. Экспорт услуг резко сократился (-30%) из-за сокращения грузовых и пассажирских перевозок.

Внешний спрос улучшился, но перспективы на ближайшие месяцы ухудшились

Индекс деловой активности в зоне евро, на которую приходится почти половина экспорта товаров Эстонии, в последние месяцы ухудшился из-за падения индекса в секторе услуг, в то время как этот индекс в обрабатывающей промышленности в ноябре продолжал расти. В США, однако, индексы деловой активности как в промышленности, так и в сфере услуг резко выросли. В Китае экономика росла как во втором, так и в третьем квартале. Улучшение внешнего спроса также отражается в восстановлении объёмов мировой торговли, которая быстро выросла примерно до того же уровня, что и в феврале.

Частное потребление быстро восстанавливается

Во время текущего кризиса объём продаж эстонских предприятий розничной торговли снизился только в апреле, а с мая он значительно вырос в годовом сравнении (например, в октябре на 6%). Таким образом, снижение частного потребления также быстро отступило в третьем квартале (-0,7%), в основном за этим стоит рост потребления продуктов питания, алкогольных напитков и мебели, а также увеличение расходов на жилье. В то же время расходы на транспорт и размещение продолжают быстро сокращаться. В этом году покупки нерезидентов в Эстонии значительно снизились. В третьем квартале снижение продолжилось. Спад ВВП замедлился из-за увеличения государственных расходов на здравоохранение и образование.

Инвестиции неожиданно резко выросли в третьем квартале

В основном это произошло из-за крупномасштабных инвестиций в программное обеспечение одной компании. Без него сократились бы как корпоративные, так и общие инвестиции. В то же время эти вложения в программное обеспечение не повлияли на ВВП, так как импорт также увеличился. Значительный рост государственных вложений (18%) также внёс положительный вклад в рост инвестиций. Инвестиции в сектор государственного управления уже увеличились на 14% за первые три квартала этого года, что можно только приветствовать во время экономического спада.

Ожидания роста в промышленном секторе пока высоки, но спрос на услуги в последние месяцы не улучшился

Экономический спад был смягчён, и восстановлению экономики в Эстонии способствовало то, что первую волну коронавируса весной удалось быстро взять под контроль, что своевременно была оказана государственная поддержка. Свою роль также сыграли хорошее состояние государственных финансов и относительно сбалансированная макроэкономическая ситуация, которые имели место до эскалации кризиса. Спад у большинства основных торговых партнёров Эстонии был меньше по сравнению с остальными европейскими странами, что также замедлило нашу рецессию.

Хотя доверие в торговле, промышленности и секторе услуг быстро повышалось с конца апреля и мая, повышение доверия в строительной отрасли по-прежнему затруднено, а чувство уверенности у людей (как у потребителей) снизилось. В то время как индекс, отражающий ожидаемый рост объёмов промышленного производства, уже к ноябрю несколько превысил докризисный уровень, перспективы роста спроса в сфере услуг в последние месяцы не улучшились, и пока они значительно ниже докризисного уровня.

Вторая волна коронакризиса ухудшает перспективы возврата к экономическому росту

Самая низкая точка кризиса пройдена, но на фоне второй волны вируса и новых экономических ограничений неопределённость остаётся высокой. Вторая волна коронавируса ухудшила перспективы восстановления экономики в последнем квартале этого года и в первом квартале или даже в первой половине следующего года. Скорее всего, восстановление будет неравномерным по секторам.

Согласно прогнозу, опубликованному Swedbank в начале ноября, в этом году ВВП Эстонии сократится на 3,2%. Однако в следующем году ожидается умеренное восстановление экономического роста. Позитивные новости о вакцинах от коронавируса сделали конец пандемии более реальным. Следующий год также должен принести больше инвестиций при поддержке Европейского союза, особенно в зелёной экономике. Кроме того, во второй половине следующего года, но особенно в его конце, пенсионная реформа повысит экономическую активность Эстонии, когда люди, подавшие соответствующее заявление, смогут вывести свои деньги из второй пенсионной ступени. Это может в некоторой степени увеличить потребление ещё до получения пенсионных накоплений.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: