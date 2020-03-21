Банк: уроки прошлого кризиса не пошли впрок

В качестве другого аспекта Пиккани указывает, что в нижней точке предыдущего экономического цикла Эстония как государство стояла в значительной мере перед иным выбором, чем сегодня. ”До перехода на евро Эстония на международном финансовом рынке была малозаметным новичком, чья смешная, основанная на валютном комитете, эстонская крона была, по мнению международных наблюдателей, обречена. Сегодня же Эстония является одним из лучших учеников на европейском финансовом рынке, и её чрезвычайно низкий уровень долга держит многие двери открытыми”, — отметил он. ”Таким образом, отмена взносов в накопительную пенсию, безусловно, не входят в число тех немногих вариантов, из которых может выбирать сегодняшнее правительство для преодоления кризиса. Поэтому не существует разумных причин для такого выбора”, ­– добавил Пиккани.

”Также важно отметить, что прекращение пенсионных взносов никоим образом не помогает тем, кто потерял работу. И очень трудно понять, почему такая помощь за счёт будущего нужна тем, кто ещё имеет работу. В то же время, если правительство реализует это своё решение, оно должно одновременно дать людям возможность повысить свои собственные взносы в будущую пенсию. Но как только экономика восстановится, государство должно будет в качестве компенсации увеличить свои взносы. Но главное то, что наднациональные кредитные средства, расширенный доступ к которым открывается для правительства, и личные пенсионные сбережения налогоплательщиков — совершенно разные вещи, которые нельзя смешивать. Даже если и те, и другие измеряются в евро”, — прокомментировал Пиккани.

Глава пенсионного подразделения подчеркнул, что решение правительства в любом случае возлагает большую ответственность на людей. ”После решения правительства людям стоит задуматься о том, чтобы увеличить собственные взносы в будущую пенсию. Например, в третью ступень. Чтобы таким образом уменьшить негативное влияние шага правительства на их пенсионные сбережения. С учётом долгосрочной перспективы, именно сейчас — самое подходящее время для инвестирования, поскольку рынки уже пережили серьёзный спад”, — добавил он.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.