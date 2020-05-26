Банк: со второй половины апреля видно постепенное восстановление потребления

Последняя неделя чрезвычайного положения показала уже переломное изменение шаблонов потребления, сформировавшихся в период карантина, что принесло с собой заметный рост для определенных отраслей торговли. Так, в конце чрезвычайного положения, например, обороты отрасли, занимающейся мебелью, интерьером и садоводством, выросли приблизительно на 60%, сфера электроники, указывающая на удаленную работу из дома, выросла на 15%, а сектор продуктовых магазинов — на 20%.

Вместе с тем во время чрезвычайного положения были и такие периоды, когда падение сопровождало все отрасли торговли без разбора. Помимо этого, для потребления в чрезвычайном положении характерна также волатильность, на которую повлияли поток новостей и число положительных диагнозов на COVID-19.

Руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт: ”С 12-й недели года (началась 16 марта) мы видим четкое остывание потребления. Если некоторые сферы, например, транспорт, туризм и развлечения, начали во время распространения эпидемии тормозить еще раньше, то введение чрезвычайного положения привело в этих секторах к резкому падению до самого дна, случившемуся сразу после панической волны покупок на 11-й неделе. Потребление достигло минимума перед Пасхой — остановить падение не помогло даже более оживленное потребление, ставшее у эстонцев традицией в преддверии праздника”.

При взгляде на статистику расходов во время чрезвычайного положения, заметно, что в первый месяц потребители в Эстонии чувствовали себя очень неуверенно. Пик страха совершить лишние расходы наступил в период, когда число больных коронавирусом, которым требовалось больничное лечение, достигло максимума (примерно 12 апреля, или через месяц после введения чрезвычайного положения). Только со второй половины апреля люди были готовы к более крупным расходам и покупкам также в сферах, не относящихся к повседневной жизни.

”Однако если рассматривать последние две недели, то в конце чрезвычайного положения мы видим существенный рост оптимизма, и надеемся, что эта тенденция продолжит свой рост. После 60-процентного спада у магазинов одежды, обусловленного закрытием торговых центров на период карантина, при открытии торговых центров оборот восстановился почти до обычного уровня. Мы видим также восстановление оборота в кафе и местах общественного питания, хотя и в немного замедленном темпе”, — добавил Леннарт Китт.