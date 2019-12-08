Банк SEB заставляет клиентов прогнозировать смерть близких

Оборотная сторона борьбы с отмыванием денег проявляется в том, что банки требуют от клиентов предоставления абсурдных данных и ведут гигантские базы данных.
Каковы предполагаемые источники поступления денег на ваш банковский счет? Один из крупнейших банков Эстонии - входящий в шведских финансовый концерн банк SEB Eesti - просит от клиентов при процедуре обновления данных ответить на этот вопрос очень точно. Клиент должен сообщить банку, какие поступления он ждет на свой банковский счет: зарплату, пенсию, накопления, инвестиции.
Но это еще далеко не вся информация, которую собирает банк в свою базу данных о десятках тысяч клиентов. "Поставьте галочку, ожидается ли у вас наследство", требует банк. Прилежный клиент не хочет же врать банку и начинает мысленно перебирать всех близких и родственников, которые могут в ближайшее время отправиться в мир иной.
Но почему банк вынуждает людей предсказывать чью-то смерть? Спрашиваем. После двухнедельных раздумий SEB так и не смог обосновать выдвижение этого несуразного "черного" требования.
И это только часть из составляемой о клиентах большой базы данных, которая, мягко говоря, сомнительного свойства. Разберемся по порядку, о чем речь.
Обратная сторона медали
Долгое время к действующим в Эстонии банкам звучат вопросы, связанные с отмыванием денег. Банки пытаются от этого исторического бремени избавиться. Обратная сторона процесса состоит в том, что они должны более пристально следить за сделками клиентов. Закон о противодействии отмыванию денег и терроризму требует, чтобы банки тщательно выбирали клиентов и знали бы их. Должно действовать правило "Знай своего клиента".
Клиенты уже знают, что в интернет-банке нужно по истечении короткого периода времени обновлять свои данные. У вас спрашивают адрес, контактные данные, имя работодателя и должность. А если клиент - государственный чиновник, то он должен дать еще более точные данные. В этом нет ничего странного.
Но теперь SEB составил для своих клиентов дополнительные вопросы, в которых требуют различные прогнозы, касающиеся денег, которые предположительно будут поступать на счет.
SEB требует, чтобы клиенты прогнозировали всевозможные поступления и оборот наличных, источники поступления и все государства, куда делаются переводы или откуда ожидаются какие-то суммы.
"Ясные и корректные клиентские отношения существенно затрудняют для преступников возможности использования банков для движения и легализации денег, полученных преступным путем. Это и есть причина, по которой мы следим, чтобы представления клиентов о своей деятельности и будущих сделках были согласованы с тем, что происходит в действительности. При этом не столь важна каждая деталь по отдельности, сколько вся база данных целиком, которую мы учитываем при изучении и оценке клиента", - пояснила пресс-секретарь банка Юлия Пийлманн.
"Если между представленными данными и действительным поведением клиента имеется расхождение, то прежде всего мы пытаемся через общение с клиентом получить пояснения и понять причины", - отмечает она.
Но как же быть с основным вопросом: как может добросовестный клиент сделать правильные прогнозы? Ведь в опроснике не написано о каком промежутке времени идет речь: год, полгода? На этот вопрос газеты Eesti Päevaleht банк не отвечает.
А если получу премию?
Если вы получаете каждый месяц регулярную зарплату, то доход легко предугадать. Но будьте внимательны: а вдруг получите рождественскую премию и получится, что вы банку уже солгали. Или можете ошибиться в месяцах... Инструкции по заполнению опросника банк не дает.
На вопрос, почему SEB не выводит размер будущих поступлений, исходя из банковской предыстории клиента, финансовое учреждение сообщает: "Клиент сам лучше знает свои возможные поступления в ближайшем будущем". Отношение по всей видимости такое, что не банковское это дело - помогать клиентам: пусть каждый следит за собой сам, держит в памяти все платежи и вычисляет средние значения.
Почему-то банку SEB нужны также прогнозы клиентов по использованию наличных. Опять-таки банк не говорит за какой период и не предлагает клиенту прогноз на основе имеющихся у банка данных. Не говорит банк и о том, как учитывать колебания: может в каком-то месяце наличные не нужны, а летом клиент уезжает в отпуск и снимает более крупную сумму?
На вопрос Eesti Päevaleht, как прилежный клиент может безошибочно оценить свой оборот наличных, SEB дал ответ в стиле Кафки: "Мы хотим от клиента прогноз". Вот и весь ответ.
Движемся в этой игре прогнозов дальше: нужно поставить галочки напротив предполагаемых источников поступлений. Банк снова избегает уточнения о периоде, на который клиент должен заглянуть вперед. Почему представлен именно имеющийся выбор источников? "Перечень основывается на наиболее распространенных источниках, он был для клиентов довольно исчерпывающим" - утверждает SEB. А если есть такие источники, которые не входят в перечень? "Если у клиента всё-таки есть другие источники поступлений, то нужно о них дополнительно сообщить банку", - дает хороший совет пресс-секретарь банка, забывая, что соответствующей графы в опроснике нет.
SEB объясняет: по их мнению, в обозначении источников доходов нет ничего сложного. "Мы исходим из тех данных о регулярных поступлениях, которые клиент способен предвидеть, например - зарплата от работодателя. Речь идет о ежемесячном среднем поступлении, которое, как правило, предсказуемо и регулярно", - сообщает банк.
Но банк также требует, как было упомянуто выше, спрогнозировать возможное наследство. Остается непонятным, как много клиентов SEB предвидят регулярные и ежемесячные открытия наследства.
Завершается опросник требованием перечислить все страны, куда клиент будет делать переводы или откуда он ожидает денег на свой счет. И здесь SEB не поясняет, о каком промежутке времени идет речь. Но с готовностью дает совет, что данные сделок по карточке указывать не надо. Но ведь в нынешнюю эпоху интернет-торговли это невыполнимая задача. "Под переводами имеются в виду все сделки, совершенные в интернет-банке, в банковских конторах и через мобильное приложение, за исключением совершенных с помощью карточки", - поясняет банк.
Нужно быть настоящим провидцем
Но даже и в случае карточки нужно обладать даром провидца, чтобы не соврать. Покупаете вы, скажем, с помощью карточки билет на заграничный концерт, но его отменяют. Если стоимость билета компенсируют денежным переводом, то вас уже можно будет прихватить.
Каким образом SEB придумывал эти вопросы? Они вообще исходят из закона? Банк признает, что не совсем. "Истина где-то посередине". Банк через пресс-секретаря поясняет, что закон требует бороться против отмывания денег и терроризма, но меры, которыми оцениваются риски, банки создают сами. Другими словами, эти вопросы сформулировал сам банк по своему разумению.
Почему SEB выбрал для воспрепятствования противозаконной деятельности способ, когда от клиентов требуют прогнозов, которые могут легко оказаться неверными? Вместе с тем у банка возникает огромная база данных, с помощью которой, при желании, есть возможность выставить каждого клиента в неприглядном свете.
Но SEB вообще не считает, что с его базой данных и вопросником есть какие-то проблемы. "Как банковское учреждение, мы исполняем закрепленные в законе требования и ожидаем, что и клиенты со своей стороны будут способствовать их выполнению", - ссылается банк на закон, хотя и признает, что вопросы составил сам. "Можем сказать, что наши клиенты ведут себя добросовестно, число случаев умышленного предоставления ложных данных очень мало. В случае затруднений советуем клиентам связаться с банком и прояснить все вопросы".
К слову, автор сам является клиентом SEB.
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