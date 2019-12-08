Банк SEB заставляет клиентов прогнозировать смерть близких

Долгое время к действующим в Эстонии банкам звучат вопросы, связанные с отмыванием денег. Банки пытаются от этого исторического бремени избавиться. Обратная сторона процесса состоит в том, что они должны более пристально следить за сделками клиентов. Закон о противодействии отмыванию денег и терроризму требует, чтобы банки тщательно выбирали клиентов и знали бы их. Должно действовать правило "Знай своего клиента".

Клиенты уже знают, что в интернет-банке нужно по истечении короткого периода времени обновлять свои данные. У вас спрашивают адрес, контактные данные, имя работодателя и должность. А если клиент - государственный чиновник, то он должен дать еще более точные данные. В этом нет ничего странного.

Но теперь SEB составил для своих клиентов дополнительные вопросы, в которых требуют различные прогнозы, касающиеся денег, которые предположительно будут поступать на счет.

SEB требует, чтобы клиенты прогнозировали всевозможные поступления и оборот наличных, источники поступления и все государства, куда делаются переводы или откуда ожидаются какие-то суммы.

"Ясные и корректные клиентские отношения существенно затрудняют для преступников возможности использования банков для движения и легализации денег, полученных преступным путем. Это и есть причина, по которой мы следим, чтобы представления клиентов о своей деятельности и будущих сделках были согласованы с тем, что происходит в действительности. При этом не столь важна каждая деталь по отдельности, сколько вся база данных целиком, которую мы учитываем при изучении и оценке клиента", - пояснила пресс-секретарь банка Юлия Пийлманн.

"Если между представленными данными и действительным поведением клиента имеется расхождение, то прежде всего мы пытаемся через общение с клиентом получить пояснения и понять причины", - отмечает она.

Но как же быть с основным вопросом: как может добросовестный клиент сделать правильные прогнозы? Ведь в опроснике не написано о каком промежутке времени идет речь: год, полгода? На этот вопрос газеты Eesti Päevaleht банк не отвечает.

А если получу премию?

Если вы получаете каждый месяц регулярную зарплату, то доход легко предугадать. Но будьте внимательны: а вдруг получите рождественскую премию и получится, что вы банку уже солгали. Или можете ошибиться в месяцах... Инструкции по заполнению опросника банк не дает.