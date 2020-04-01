Банк SEB запустил услугу, которая поможет дистанционно уладить повседневные финансовые дела

”Несмотря на то, что за последние недели количество клиентов, посещающих наши банковские конторы, сократилось примерно вдвое, для чрезвычайного положения число посетителей всё равно довольно велико, и большинство из них — это пожилые клиенты. Мы предлагаем новую услугу консультирования по видеосвязи, чтобы в рамках одного сеанса помочь нуждающимся клиентам уладить их повседневные финансовые вопросы. Мы надеемся, что во время действующего по всей стране карантина это поможет еще больше сократить количество контактов между людьми. Со своей стороны, мы сделаем всё возможное, чтобы в это трудное время помогать и поддерживать своих клиентов”, — сказала руководитель сегмента по обслуживанию частных лиц SEB Силле Халланг.

Для получения консультации по повседневным финансовым вопросам можно зарегистрироваться на домашней странице SEB, заполнив регистрационную форму. Более подробная информация обо всех банковских продуктах и услугах SEB доступна на домашней странице банка (www.seb.ee), там же можно зарегистрироваться на видеоконсультацию. Чтобы изменить уже назначенную консультацию или зарегистрироваться на неотложный визит в банковскую контору, мы рекомендуем позвонить в службу поддержки клиентов по телефону 665 5100.