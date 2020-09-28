Банк SEB переходит на новую платежную систему. Это может привести к сбоям в работе банковских карт
В последнее время одним из основных приоритетов банка SEB стал переход на единую систему обработки платежей в странах Балтии. Нововведение сейчас находится на завершающей стадии, и с конца сентября до середины октября будет происходить постепенный переход к внутреннему решению, которое позволит банку выполнять и обрабатывать карточные операции с максимальной эффективностью.
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