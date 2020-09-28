Банк SEB переходит на новую платежную систему. Это может привести к сбоям в работе банковских карт

В связи с переходом SEB на новую систему исполнения платежей в понедельник, 28 сентября, днем с 15:55 до 16:05 и во вторник, 29 сентября, с 4:50 до 4:55 могут возникнуть сбои в использовании банковских карт SEB (карточные платежи, банкоматы, карточные платежи в интернете).

Кроме того, с 12:00 до 16:00 могут возникнуть сбои при использовании в банкоматах SEB банковских карт, выпущенных другими банками.

Связанные с переходом операции возобновятся в субботу, 10 октября, с 4:50 до 4:55, когда могут наблюдаться аналогичные сбои.

По предварительным оценкам, сбои будут длиться около пяти минут, однако следует учитывать, что изменение может занять до 15 минут.

Банк приносит извинения за возможные доставленные неудобства.

Служба поддержки клиентов SEB: 665 5100