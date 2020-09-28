28.09.2020, 09:45

Банк SEB переходит на новую платежную систему. Это может привести к сбоям в работе банковских карт


EST
automaat
automaatFoto: Andres Putting

В последнее время одним из основных приоритетов банка SEB стал переход на единую систему обработки платежей в странах Балтии. Нововведение сейчас находится на завершающей стадии, и с конца сентября до середины октября будет происходить постепенный переход к внутреннему решению, которое позволит банку выполнять и обрабатывать карточные операции с максимальной эффективностью.

В связи с переходом SEB на новую систему исполнения платежей в понедельник, 28 сентября, днем с 15:55 до 16:05 и во вторник, 29 сентября, с 4:50 до 4:55 могут возникнуть сбои в использовании банковских карт SEB (карточные платежи, банкоматы, карточные платежи в интернете).

Кроме того, с 12:00 до 16:00 могут возникнуть сбои при использовании в банкоматах SEB банковских карт, выпущенных другими банками.

Связанные с переходом операции возобновятся в субботу, 10 октября, с 4:50 до 4:55, когда могут наблюдаться аналогичные сбои.

По предварительным оценкам, сбои будут длиться около пяти минут, однако следует учитывать, что изменение может занять до 15 минут.

Банк приносит извинения за возможные доставленные неудобства.

Служба поддержки клиентов SEB: 665 5100

Читайте также: