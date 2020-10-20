Банк SEB о пенсионной реформе: победит не тот, кто 1 января быстрее всех подаст заявку, а тот, кто не будет торопиться

По словам руководителя Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic Трийн Мессимас, пенсионной системе Эстонии нужно уделять пристальное внимание, как сделать систему более прибыльной для тех, кто копит на пенсию. ”Целью реформирования пенсионной системы должно быть прежде всего обеспечение финансовой уверенности людей в будущем. Это требует большей уверенности в функционировании системы, ее стабильности и устойчивости. Прежде всего, я призываю стороны обсудить аспект повышения гибкости систем накопления и выплат”, — прокомментировала Мессимас.

По ее словам, важно обеспечить людям, накапливающим к пенсии, свободу в принятии решений касательно своего имущества, но в то же время люди должны взять на себя ответственность за обеспечение экономически надежного выхода на пенсию.

До 1 сентября никто не сможет снять деньги из второй ступени.

Мессимас призывает людей, копящих к пенсии, тщательно обдумать, какое решение для выхода на пенсию является для них наиболее подходящим.

”Победит не тот, кто 1 января быстрее всех подаст заявку, а тот, кто не будет торопиться и взвесит разные варианты. Поскольку выплаты из II ступени тем, кто подал заявление, будут производиться только с 1 сентября 2021 года, то нет необходимости торопиться с принятием решения. Реформа пенсионной системы предлагает различные альтернативы, которые принесут пользу накапливающим к пенсии людям и с которыми стоит ознакомиться. Не все альтернативы можно будет выбрать в самом начале года, поэтому разумно подождать со своим решением”, — сказала Мессимас, приоткрывая завесу реформы.

Также следует учитывать, что со вступлением в силу пенсионной реформы практически полностью будут ликвидированы ограничения по выплатам. Это делает II ступень очень привлекательной и субсидируемой государством инвестицией, которую было бы разумно использовать с максимальной выгодой.

Осведомленность о пенсионных накоплениях требует внимания

Опрос клиентов SEB, проведенный осенью 2019 года, показал, что, хотя люди понимают необходимость самостоятельного обеспечения своего финансового будущего, только половина участников опроса признали, что у них есть финансовый буфер на пенсионные годы.