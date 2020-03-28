Банк SEB: карантин также привел к снижению электронной коммерции

Больше всего сократились электронные платежи, связанные с путешествиями, размещением и туристическими услугами, при этом рост наблюдается в таких областях, как готовое питание, ценные бумаги, а также мебель и предметы интерьера.

По данным банка во второй половине марта более чем на 50% сократилось число посещений банковских отделений, количество карточных платежей сократилось на четверть, а операции с наличными деньгами примерно на треть.

«В условиях чрезвычайного положения мы наблюдаем значительные изменения в поведении людей, и это моментально отражается на платежах и использовании денег. Вероятно, неудивительно, что в новой ситуации каждый должен сбавить обороты в финансовом отношении, при этом у тех, кто способен продавать товары и оказывать услуги на расстоянии, больше шансов выйти из этой ситуации с наименьшими потерями», – прокомментировал член правления SEB Айнар Леппянен.

Согласно анализу электронной коммерции, проведенному банком SEB в начале 2020 года, тенденция роста электронной торговли в Эстонии продолжилась в 2019 году, и по сравнению с 2017 годом объем электронных покупок, совершаемых с помощью банковских карт, увеличился более чем на 50 процентов. Согласно анализу банка SEB, электронные покупки жителей Эстонии до сих пор были в основном связаны с путешествиями и туризмом. Наибольшие расходы были понесены на покупки в туристических агентствах, при этом не менее значительным был рост в стремительно набиравших популярность интернет-магазинах отелей и порталах по продаже авиабилетов. Самый большой скачок в 2019 году был отмечен в обороте услуг таксоизвоза и мест быстрого питания. Однако начиная со второй половины марта электронная торговля в целом начала снижаться.