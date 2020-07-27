27.07.2020, 10:30
Банк разъясняет: как распознать мошенников, выдающих себя за банковских работников?
Руководитель подразделения Luminor в Эстонии по предупреждению финансовых преступлений Каарел Паабут дает советы, как не стать жертвой мошенников, пишет dv.ee.
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