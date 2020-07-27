Банк разъясняет: как распознать мошенников, выдающих себя за банковских работников?

1.Самое важное — надо помнить, что банк никогда не запрашивает у клиента номер счёта и реквизиты платежной карточки — номер карточки и CVC-код на обратной стороне карточки.

2. Обратите внимание на номер телефона, с которого Вам звонят.

3. Язык говорящего и способ общения — мошенники, зачастую, не говорят на эстонском и имеют навязчивую манеру общения.

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