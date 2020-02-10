Банк рассказал, что интересует больше всего клиентов, которые ходатайствуют о получении кредита

”По результатам исследования выяснилось, что во всех трех странах Балтии самой частой целью взятия потребительского кредита было совершение крупных покупок”, — сказал менеджер по кредитным продуктам Luminor Мартин Малиновский. — ”Если в Эстонии и Литве второй по частоте причиной взятия кредита была реализация новых идей, то в Латвии кредиты часто брали именно для покрытия неожиданных расходов. Этот показатель был почти в два раза выше, чем в других странах Балтии”.

Большинство опрошенных в Эстонии (68%) при выборе кредита обращали больше всего внимания на ежемесячные возвратные платежи по кредиту. Чуть больше половины опрошенных (52%) считали самым важным фактором годовую процентную ставку, и почти такое же количество опрошенных (50%) — условия договора.

В Литве большая часть кредитополучателей (60%) тоже считали самым важным фактором сумму ежемесячных возвратных платежей. Почти половина опрошенных (49%) обращали большое внимание на годовую процентную ставку по кредиту, а третьим по значению (44%) оказался такой фактор как условия договора.