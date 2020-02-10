Банк рассказал, что интересует больше всего клиентов, которые ходатайствуют о получении кредита

Исследование банка Luminor показало, что при выборе потребительского кредита большое внимание на условия кредитного договора обращает каждый второй эстонец, что является лучшим результатом в сравнении с другими странами Балтии. Вместе с тем, при взятии потребительского кредита жители всех трех стран Балтии считают существенными факторами ежемесячный возвратный платеж и годовую процентную ставку.
”По результатам исследования выяснилось, что во всех трех странах Балтии самой частой целью взятия потребительского кредита было совершение крупных покупок”, — сказал менеджер по кредитным продуктам Luminor Мартин Малиновский. — ”Если в Эстонии и Литве второй по частоте причиной взятия кредита была реализация новых идей, то в Латвии кредиты часто брали именно для покрытия неожиданных расходов. Этот показатель был почти в два раза выше, чем в других странах Балтии”.
Большинство опрошенных в Эстонии (68%) при выборе кредита обращали больше всего внимания на ежемесячные возвратные платежи по кредиту. Чуть больше половины опрошенных (52%) считали самым важным фактором годовую процентную ставку, и почти такое же количество опрошенных (50%) — условия договора.
В Литве большая часть кредитополучателей (60%) тоже считали самым важным фактором сумму ежемесячных возвратных платежей. Почти половина опрошенных (49%) обращали большое внимание на годовую процентную ставку по кредиту, а третьим по значению (44%) оказался такой фактор как условия договора.
Если люди из Эстонии и Литвы считают самым важным фактором именно сумму ежемесячных возвратных платежей, то в Латвии из аспектов выбора кредитного учреждения на первом месте стояла возможность получить кредит без платы за услугу — этот вариант выбрали 41% опрошенных. Вместе с тем, условия кредитного договора в Латвии считает приоритетом лишь каждый третий человек.
Интересно, что треть жителей Латвии и Литвы (37% и 33% соответственно) посчитали важным моментом сравнение кредитных предложений, а для эстонцев столь же популярным был запрос предложения только в том банке, клиентом которого они уже являлись — так ответили 37% участников исследования. В Эстонии сравнение кредитных предложений посчитали важным чуть более четверти опрошенных (28%).
Исследование Luminor касательно привычек жителей по части пользования потребительским кредитом было организовано в сотрудничестве с компанией, занимающейся исследованиями рынков, Norstat. В ходе исследования было опрошено 3 026 человек (в Латвии 1 012, в Литве 1 009, в Эстонии 1 005).
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